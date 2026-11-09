중·고교 내신시험도 ‘AI 안경’에 뚫렸다…교육부 전수조사 4건 적발

수능을 열흘 앞두고 스마트안경 등 AI 기기 활용 부정행위에 대한 긴장감이 고조되는 가운데 올해 전국 중·고등학교 내신평가에서 인공지능(AI) 스마트안경을 활용한 부정행위가 4건 발생한 것으로 집계됐다.



교육부는 전국 5679개 중·고교를 대상으로 ‘2026학년도 내신평가 스마트안경 부정행위’ 전수조사를 실시한 결과 중학교 1건과 고등학교 3건이 적발됐다고 9일 밝혔다. 조사는 지난달 27일부터 3일까지 진행됐으며, 일반 중·고교를 비롯해 특목고·특성화고·특수학교 등 전국 모든 중·고교가 포함됐다. 지역별로는 서울 2건(중 1건·고 1건), 전북 1건, 제주 1건이다. 시기별로는 1학기 기말고사에서 3건, 2학기 중간고사에서 1건이 적발됐다.

9일 서울 한 가전매장 스마트안경 판매대 모습. 연합뉴스

적발 경위는 시험 도중 안경테를 지속적으로 만지는 이상 행동을 보여 덜미를 잡힌 사례가 3건으로 가장 많았다. 제주지역 고교생 1명은 시험 개시 후 일반 안경을 스마트안경으로 몰래 바꿔 쓰다가 사전 제보를 받고 예의주시하던 감독관에게 적발됐다. 적발 학생들의 성적은 ‘학업성적관리규정’에 따라 0점 처리됐으며, 고등학교 3곳은 학칙에 따라 특별교육 3일·사회봉사 4시간·출석정지 5일 등 별도의 징계 처분도 내렸다.



교육 당국은 19일 대학수학능력시험(수능)과 이달 셋째 주 2학기 기말고사를 앞둔 만큼 AI 기기에 대한 감독 수위를 한층 강화하고 있다.



교육부는 이번 적발 사례를 담은 학생용 교육자료와 현장 유의사항을 일선 학교에 안내하고, ‘학생평가 공동관리위원회’를 통해 내신평가 부정행위 예방 대책과 지원 방안을 논의한다. 수능 당일 오전 8시 5분 방송되는 ‘반입금지 물품 목록’에 스마트안경이 명시되며, 시험장마다 반입 금지 대자보가 게시될 예정이다.



AI 기기 활용 부정행위는 대학가에서도 속출하고 있다.



국회 교육위원장인 김희정 국민의힘 의원실이 교육부로부터 제출받은 자료에 따르면 올해 1학기 홍익대 경영대학 소속 한 학생이 ‘재무회계’ 과목 중간고사 중 스마트안경을 착용했다가 적발돼 F 학점을 받았다. 앞서 연세대와 서울시립대 수시 논술고사에서도 스마트안경 착용 부정행위 사례가 각각 1건, 2건 적발됐다.

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