더 센 엘니뇨에… 더위, 더 독해진다

올해 지구 평균기온이 관측 이래 가장 높은 4개 해 안에 들 전망이다. 올해 12월 역대 가장 강할 것으로 예상되는 엘니뇨 영향은 내년에 더 커질 수 있다는 분석이 나왔다. 세계기상기구(WMO)는 9일(현지시간) 튀르키예 안탈리아에서 개막한 제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31)에서 ‘2026 전 지구 기후 현황 보고서’를 발표했다.

지난 8일 유엔 기후변화협약 당사국총회(COP31) 개막을 앞두고 안탈리아 엑스포 센터 근처의 COP31 표지판 옆을 한 여성이 지나가고 있다. AFP연합뉴스

보고서에 따르면 올해 1~9월 전 지구 평균기온은 산업화 이전(1850~1900년)보다 1.47도(±0.13도) 높았다. 2023년(1.46도), 2025년(1.43도) 연평균과 비슷하다. 역대 1위인 2024년(1.55도)보다는 낮다. 이에 따라 2023~2026년이 관측 이래 가장 더운 4개 해가 될 전망이다.



문제는 엘니뇨다. 엘니뇨는 열대 태평양 해수면 온도가 평년보다 높은 상태가 이어지는 현상이다. 기상청은 감시구역(Nino 3.4)의 3개월 이동평균 해수면 온도가 평년보다 0.5도 이상 높은 상태로 5개월 이상 지속되면 엘니뇨로 본다. 최근 기상청은 올해 5월부터 엘니뇨가 발생했다고 공식 확인했다.



WMO는 8월부터 강해진 엘니뇨가 12월 역대 최강에 이를 것으로 내다봤다. 엘니뇨는 통상 전 지구 연평균기온을 0.1~0.2도 끌어올린다. WMO는 “엘니뇨는 대개 발달한 이듬해 전 지구 평균기온에 가장 큰 영향을 미친다”고 밝혔다. 엘니뇨는 내년 초까지 이어질 전망이다.



한국도 이미 뜨겁다. 기상청에 따르면 올해 1~10월 국내 평균기온은 15.5도로 평년(14.2도)보다 1.3도 높았다. 같은 기간 기준 역대 2위다. 1위는 2024년(16.2도)이다. 한반도 주변 해역 해수면 온도도 18.6도로 최근 10년 평균(18.0도)보다 0.6도 높아 같은 기간 2위였다.

셀레스트 사울로 WMO 사무총장은 “엘니뇨는 지구에 새로운 열을 더하지 않는다”며 “역대 가장 따뜻한 상태인 바다에서 열을 방출하는 것으로, 방출할 열 자체가 더 많아졌다”고 말했다.



바다와 얼음 지표도 기록을 갈아치웠다. 전 지구 평균 해수면은 올해 역대 최고 수준에 도달했다. 수심 2000m 이내 해양 열용량은 지난해 관측 최고치를 찍었고, 올해도 상승세다. 지난해 전 세계 빙하는 400Gt(기가톤) 넘게 녹았다. 해수면을 약 1㎜ 높이는 양이다.



인명 피해도 컸다. 유럽에선 폭염·가뭄·산불로 3만명 넘는 초과 사망이 발생한 것으로 잠정 추정됐다. 올해 8월 말 네팔에선 히말라야 빙하 붕괴와 돌발홍수로 1300명 이상이 숨졌다. 세계보건기구(WHO)는 엘니뇨의 보건 영향을 처음으로 보건 비상사태로 분류했다.



안토니우 구테흐스 유엔사무총장은 “우리는 기후 극단의 새 시대에 들어섰다”며 “지도자들은 배출을 더 빠르게 줄이고, 화석연료로부터의 정의로운 전환을 가속하고, 취약국이 필요로 하는 재원과 보호를 제공하는 데 진지하게 나서야 한다”고 강조했다.

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