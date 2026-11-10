상가 공실률 급증… 은행 부동산업 대출 연체율 10년來 최고

내수 부진으로 상가 공실이 늘면서 주요 시중은행의 부동산·임대업 관련 업종 대출 연체율이 10년래 최고 수준으로 올랐다. 중소기업 대출을 주로 취급하는 IBK기업은행의 관련 업종 연체율은 14년 만에 최고치를 기록했다.



9일 4대 시중은행(KB·신한·하나·우리)의 팩트북에 따르면 이들 은행의 올해 3분기 부동산·임대업 연체율 단순평균은 0.52%로 전년 동기(0.38%) 대비 0.14%포인트나 뛰었고, 전 분기(0.44%)와 비교해도 0.08%포인트 올랐다. NH농협은행은 팩트북에 관련 통계가 부재하다.

서울 한 상가에 임대 관련 안내문이 붙어 있는 모습. 연합뉴스

우리은행의 3분기 말 연체율은 0.88%로 2016년 1분기(1.57%) 이후 10년 만에 가장 높았고, 하나은행의 3분기 말 연체율(0.65%)도 2016년 1분기 말(0.69%) 이후 10년 만에 가장 높은 수준이다.



중소기업의 상황은 더 좋지 않아 IBK기업은행의 부동산·임대업 연체율은 1.99%로 2012년 3분기(2.02%) 이후 약 14년 만에 가장 높다. 전분기 말(1.54%)보다도 0.45%포인트 올랐다.



은행권 관계자는 “부동산 임대업은 대부분 자영업자를 상대로 이뤄지는데 경기가 안 좋아지면서 공실률이 높아지니 덩달아 연체율도 뛰는 것”이라며 “결국 자영업자의 경제 상황과 연결된다”고 설명했다.



실제로 부동산 임대업 대출은 대부분 상가·꼬마빌딩을 담보로 자금을 빌린 뒤 임대료로 이자를 갚는 구조여서 세입자가 빠지면 바로 상환이 어려워진다. 한국부동산원의 올해 3분기 조사에 따르면 상가 시장은 내수 부진의 직격탄을 맞아 소매판매액지수는 7월 2.6%, 8월 1.8% 줄었고, 음식점·주점업 생산지수도 같은 기간 각각 1.2%, 1.4% 감소했다.



소매판매액지수는 백화점·대형마트·편의점·자동차 판매점 등 소매업체에서 소비자들이 상품을 얼마나 많이 구매했는지 보여주는 지표로 기준연도(2020년)의 월평균 판매액을 100으로 놓고 매월 실제 거래된 판매액을 비율로 나타낸 값이다. 지수가 하락했다는 것은 소비가 위축됐음을 뜻한다.



공실률도 상가 전반에서 높아져 일반 상가 공실률은 13.7%로 직전 분기보다 0.3%포인트 올랐고 유형별로는 중대형이 14.7%, 소규모가 8.7%였다. 집합 상가는 11.4%로 0.9%포인트 상승했다. 상권이 실제로 느끼는 빈 점포 수준을 보여주는 일반 상가 1층 공실률은 6.9%였다.



정세은 충남대 경제학과 교수는 “경기가 안 좋아서 자영업자들이 어려워진 부분도 있지만 상가의 과잉 공급이 있을 수도 있다”며 “높은 임대료에 따른 공실률 증가가 연체율로도 연결되지 않는지 돌아봐야 한다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지