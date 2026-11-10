저축은행, 대·중견기업 대출 1년 50% 늘어 첫 5조 돌파 [경제 레이더]

국내 저축은행의 대기업 대출 잔액이 1년 새 50% 넘게 증가하며 처음으로 5조원을 돌파했다. 정부의 생산적 금융 확대와 가계대출 규제가 맞물리면서 대기업으로 대출이 쏠려 서민 자금공급은 위축될 수 있다는 우려가 나온다.



9일 금융감독원 금융통계시스템(FISIS)에 따르면 올해 2분기 말 기준 전국 79개 저축은행의 대기업 대출 잔액은 5조3124억원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간(3조5222억원)보다 1조7902억원(50.83%) 증가했다. 전 분기(4조8691억원)와 비교해도 9.1% 늘었다.

서울의 한 저축은행 앞. 연합뉴스

전체 대출에서 대기업 대출이 차지하는 비중도 지난해 2분기 3.71%에서 올해 2분기 5.55%로 1.84%포인트 상승했다. 저축은행 통계상 대기업 대출에는 중소기업기본법상 중소기업을 제외한 곳으로 중견기업도 포함한다.



이 같은 변화에는 정부의 생산적 금융 활성화 정책이 영향을 미친 것으로 보인다. 금융위원회는 지난 2월 저축은행 발전방안을 발표하면서 자산 5000억원 이상 중견기업에 대한 대출도 영업구역 내 여신 비율 산정에 포함하기로 했다. 단기 수익 추구에서 벗어나 실물경제와 지역 사회를 뒷받침해야 한다는 취지다.



반면 저축은행의 가계대출 잔액은 지난해 2분기 41조1363억원에서 올해 2분기 39조5761억원으로 감소했다. 전체 대출에서 차지하는 비중도 43.35%에서 41.3%로 낮아졌다. 가계대출 규제 강화로 저축은행의 대출 운용처가 줄어든 점이 영향을 미쳤다. 중금리 생활안정대출 등 일부 상품을 예외로 뒀지만, 대출 규모 자체가 감소하면서 서민 자금공급 위축 우려가 나온다.



기업대출 업종별 구성도 및 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 여파로 부동산·건설업 대출이 줄어든 반면 제조업 대출은 증가했다. 중소기업 대출도 감소 중이다. 올해 2분기 중소기업과 개인사업자 대출 잔액은 55조8954억원으로 지난해 같은 기간보다 1조6262억원 줄었다.

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