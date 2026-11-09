美국채 금리 나비효과… 韓 가계 이자 부담 커지나 [심층기획]

미국 장기 국채금리가 상승한다고 해서 당장 한국 경제에 직접적인 충격으로 이어지지는 않는다. 다만 다른 경제현상과 동반될 경우 ‘합병증’처럼 경제 위기를 맞을 수 있다는 전망이 제기된다.



미국의 댈러스 연방준비은행은 올해 6월 국채금리 상승과 경제현상이 맞물릴 경우 어떠한 경제적 결과로 이어지게 되는지 분석했다. 보고서에 따르면 국채금리와 유가, 물가가 함께 올라가면 인플레이션 압박은 커질 거라고 내다봤다.

미국 민주당이 중간선거에서 상·하원 장악하며 달러·원 환율이 급등한 지난 8일 서울 중구 명동 환전소 전광판에 주요국 환율이 표시되어 있다. 뉴스1

여기에 달러 가치가 내려가면 장기적으로 물가는 상승하고 달러 안정성이 우려될 수 있다고 분석했다. 또한 국채금리가 상승하는 와중에 기업 채권 신용도가 내려가면 이에 따른 자금 위기가 더 커질 수 있다고 봤다.



국채금리는 오르지만 달러 가치와 주가가 내려간다면 미국 자산 전반에 위험도가 커지며 다른 국가가 미국 자산과 경제에 대해 재평가에 나설 수 있다고 경고했다. 반면 국채금리가 올라도 주가와 달러 가치가 오른다면 미국 경제는 호황기에 접어들 가능성이 커진다고 분석했다.



댈러스 연방준비은행의 분석은 한국 경제에도 시사점이 많다. 행여 미국 증시가 꺾이면 글로벌 자금이 미 국채로 쏠려 국내 투자와 소비 위축으로 이어질 수 있다.



국채금리 인상으로 인플레이션이 지속할 경우 자연스럽게 금리 인상 압박으로 이어지면서, 한국에서도 기준금리 인하 여력이 줄어들게 된다. 기준금리가 올라가면 자연스럽게 가계 이자 부담이 증가한다.



강현주 자본시장연구원 선임연구위원은 최근 보고서에서 “주요국 국채시장의 불안이 한국에도 환율뿐 아니라 기간프리미엄 상승을 통해 전이될 수 있다”며 “해외에서 비롯된 금리 상승은 국내 정책만으로 대응하는 데 한계가 있는 만큼 대외 위험에 대비해야 한다”고 지적했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지