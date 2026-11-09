美 민주당·트럼프 행정부, ‘헤그세스·밀러’ 놓고 정면충돌 태세

정권 심판 성격 중간선거에서 압승을 거둔 미국 민주당과 선거 참패에도 ‘강경 드라이브’ 의지를 굽히지 않고 있는 도널드 트럼프 행정부 간 충돌이 본격화할 태세다. 민주당은 트럼프 대통령의 핵심 측근인 피트 헤그세스 국방부 장관의 탄핵, 스티븐 밀러 백악관 신임 비서실장에 대한 의회 조사 등 공격 수위를 높이고 있다. 법무부는 민주당 의원들의 위협이 선을 넘었다면서 수사 가능성까지 내비쳐 미 정가의 위기감이 한층 고조되는 상황이다.



8일(현지시간) 미국 CNN 방송 등에 따르면 9일부터 12일까지 진행되는 미 하원 본회의에서 헤그세스 장관에 대한 탄핵소추안이 상정돼 표결이 이뤄질 것으로 보인다.

지난 11월 5일(현지시간) 피트 헤그세스 국방장관이 미국 버지니아주 알링턴에서 연설하고 있는 모습. 로이터연합뉴스

헤그세스 장관에 대한 탄핵소추 결의안은 민주당이 아닌 공화당 내 대표적 반트럼프 인사인 토머스 매시(켄터키) 하원의원에 의해 지난 9월15일 깜짝 발의됐으나, 마이크 존슨 하원의장이 휴회를 선언하면서 중간선거 이후로 표결이 미뤄졌다. 이렇게 잠자고 있던 탄핵소추안이 중간선거에서 민주당 승리 이후 다시 수면으로 올라왔다.



이번 중간선거에 따른 새 원구성은 1월에 이뤄져 현재 하원은 여전히 공화당이 218석으로 민주당보다 4석 많지만 탄핵소추안은 통과될 가능성이 크다. 기세가 오른 민주당이 일치단결해 탄핵 압력을 높이고 있는 영향이다. 차기 의회에서 하원의장을 맡을 가능성이 큰 하킴 제프리스 민주당 하원 원내대표는 당내에서 탄핵소추안에 대한 “엄청나게 강력한 지지가 있을 것”이라고 밝혔다. 통과를 위해 필요한 공화당 내 이탈표도 중간선거 이후 헤그세스 장관에 대한 당내 반대 여론이 더 높아져 무리 없이 채워질 것으로 보인다.



상원으로 탄핵소추안이 넘어가면 가결을 위한 3분의 2 이상 찬성표를 채우기 위해 최소 20명의 공화당 내 이탈표가 필요해 부결 가능성이 더 크다. 다만 탄핵 가결 조건인 20명을 채우지 못하더라도 이탈표가 다수 나올 경우 트럼프 대통령에게는 충분한 타격이 되고, 민주당이 의회권력을 넘겨받은 이후 ‘레임덕’이 더욱 가속화될 수 있다는 평가가 나온다.

스티븐 밀러 신임 백악관 비서실장이 8일(현지시간) 도널드 트럼프 대통령과 함께 플로리다주 팜비치에서 주말을 보낸 뒤 워싱턴으로 복귀하고 있다. 워싱턴=AP연합뉴스

민주당은 트럼프 대통령이 최근 임명한 밀러 비서실장에 대한 의회조사도 예고한 상태다. 내년 1월 하원 감독위원회를 이끌 예정인 민주당 로버트 가르시아 하원의원은 CNN 인터뷰에서 밀러 실장이 “행정부의 주요 정책 결정에서 중심적인 역할을 하고 있다”며 “따라서 감독과 조사가 필요하다”고 밝혔다. 제프리스 원내대표도 ABC 방송 인터뷰에서 “끔찍한 선택”이라며 “밀러와 그가 상징하는 것들과의 협력할 기회는 분명히 없을 것”이라고 선을 그었다.



민주당의 압박에 트럼프 대통령은 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “두려워하지 말라. 우리가 그 어느 때보다 더 크고 강하게 돌아올 것”이라고 날을 세웠다.



법무부를 동원한 수사도 위협하고 있다. 토드 블랜치 법무장관은 이날 CNN 인터뷰에서 민주당이 트럼프 대통령과 행정부 고위 인사들을 겨냥할 경우 적극적으로 법적 대응에 나서겠다고 밝혔다. 민주당이 행정부 인사들과 공화당 후원자들을 조사와 탄핵으로 위협하고 있다며 트럼프 대통령이 전날 법무부에 수사를 지시한 데 따른 대응이다.



블랜치 법무장관 인터뷰에 대해 가르시아 의원은 “우리는 위협에 굴복하지 않을 것”이라고 반박했다.



다만, 인사 조치를 둘러싼 민주당과의 대치와는 별개로 트럼프 대통령이 기존 정책에 일부 수정을 가할 가능성은 엿보인다. 트럼프 대통령이 중간선거 참패 이후 정책 실패를 인정한 발언을 연일 내놓고 있어서다. 그는 이날 방영된 미 CBS 방송 프로그램 ‘60분’과 인터뷰에서 ‘이민 단속이 중간선거에서 불리하게 작용했다고 보나’라는 질의에 “도움이 되기도 하고 해가 되기도 했다”면서 사실상 영향이 있었다고 시인했다. 트럼프 대통령은 중간선거 이틀 후에는 이란 전쟁으로 인한 고유가를 선거 패인 중 하나로 인정하기도 했다.

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