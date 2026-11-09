獨 사상 첫 ‘미혼 여성 대통령’ 나오나

독일 역사상 처음으로 대학 졸업장 없는 미혼 여성 정치인이 대통령을 맡을 가능성이 커졌다. 독일 대통령은 실권이 거의 없는 상징적 국가원수지만 대외적으로 나라를 대표하고 국내에서는 국민 통합을 도모하는 역할을 한다.



8일(현지시간) 독일 ARD방송 등에 따르면 프리드리히 메르츠 총리는 이날 베를린에서 열린 집권 기독민주당(CDU) 지도부 만찬에서 자매정당 기독사회당(CSU) 소속 일제 아이그너(61) 바이에른 주의회 의장을 차기 대통령 후보로 추천하겠다는 뜻을 밝혔다.

2018년 2월 당시 독일 바이에른주 부총리 겸 경제장관이던 일제 아이그너가 연립정부 구성 협상에 참석하기 위해 베를린에 도착하고 있다. 베를린=AFP연합뉴스

연립정부 파트너인 사회민주당(SPD)과 야당 녹색당 일부 인사도 지지 입장을 냈다. 내년 3월 퇴임하는 프랑크발터 슈타인마이어 대통령의 후임은 약 두 달 전인 1월30일 선출한다.



바이에른주 출신인 아이그너는 1998∼2013년 연방의회 의원을 지냈고, 2008∼2013년 앙겔라 메르켈 정부에서 식량·농업·소비자보호부 장관을 맡았다. 이후 바이에른주 부총리와 경제장관 등을 거쳐 2018년부터 주의회 의장을 맡고 있다.



아이그너가 당선되면 옛 서독 시절을 포함해 독일 최초의 미혼 여성 대통령이 된다. 역대 대통령 12명은 모두 기혼 남성이었다.



대학 졸업장 없이 기술직에서 경력을 쌓았다는 점도 이색적이다. 전기기술자 아버지 아래서 자란 그는 김나지움(중고등학교)을 다니다 레알슐레(실업학교)로 전학해 중등교육졸업자격을 받았다. 이후 라디오·텔레비전 기술자 직업훈련을 받고 전기기술자 자격을 취득했다. 이후 항공기 제조업체 유로콥터에서 헬리콥터 전기시스템 개발 업무를 맡았다.



다만 후보 추천에는 보수 진영 양대 축이자 정치적 라이벌인 메르츠 총리와 마르쿠스 죄더 CSU 대표의 이해관계가 맞아떨어졌다는 분석도 있다. 바이에른 주총리를 겸하는 죄더 대표는 지난 4월부터 아이그너를 대통령 후보로 밀어왔다. 다만 아이그너가 대통령에 당선되면 죄더 대표의 차기 연방총리 도전이 어려워질 것이라는 관측도 나온다. 바이에른주 지역 정당인 CSU 인사가 대통령과 총리 자리를 모두 차지하기는 정치적으로 쉽지 않다는 이유에서다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지