대구시, ‘AX위원회’ 출범…산업∙행정 전반 AI 전환 본격화 [지방자치 투데이]

대구시가 제조업 경쟁력 강화와 시민 생활 혁신을 목표로 하는 ‘인공지능 전환(AX)’에 본격적인 시동을 걸었다.

대구시는 9일 오후 산격청사 대강당에서 ‘대구 AX위원회 출범 및 킥오프(Kick-Off) 회의’를 개최하고, 지역 특성을 반영한 AI 활용 전략 모색에 나섰다고 밝혔다. 이번 위원회는 민선 9기 주요 공약 중 하나로, AI 기술을 산업 현장과 공공부문에 접목해 실질적인 성과를 내기 위해 마련됐다.

9일 추경호 대구시장과 AX위원, 전문 워킹그룹 위원 등 참석자들이 '대구 AX위원회 출범 및 킥오프 회의'에서 기념촬영을 하고 있다. 대구시 제공

AX위원회는 추경호 대구시장과 김현덕 경북대 연구산학처장이 공동위원장을 맡아 사업을 속도감 있게 추진할 계획이다. 위원회 운영체계는 산∙학∙연 전문가가 참여하는 'AX위원회'를 중심으로 '전문 워킹그룹', '대구형 AX 얼라이언스' 등 세 축으로 구성된다.

전문 워킹그룹에는 분야별 기술 전문가와 현장 실무진이 참여하며 생활 AX, 산업 AX, 공공 AX, AX 인프라 등 4개 영역으로 나뉘어 현장 맞춤형 사업 설계와 정책 과제를 제시한다. 관련 협∙단체를 중심으로 구성된 대구형 AX 얼라이언스는 기업과 시민의 요구를 수렴하고 AI 활용 기반을 지역사회에 확산하는 역할을 담당한다.

이날 회의에선 정부의 제조업 AX 사업 계획과 지역 내 AX 추진 사례 등이 소개됐으며, 참석자들은 대구의 특성을 살릴 수 있는 현장 적용 전략을 놓고 다양한 의견을 교환했다. 이 자리에 참석한 윤병동 원프레딕트 대표(서울대 기계공학부 교수)는 “대구시의 AX 추진 상황을 한눈에 볼 수 있는 현황판 운영이 필요하다”며 “지역의 우수한 연구개발(R&D) 여건을 활용해 시의 정책이 실행으로 이어질 수 있도록 현실성 있는 지원을 아끼지 말아달라”고 제언했다.

시는 자동차 부품과 기계∙금속 등 지역 제조업의 산업적 기반을 AI와 결합하는 데 주목하고 있다. 생산 공정의 효율화와 제품 품질 개선을 통해 기존 주력산업의 부가가치를 높이고, 로봇 등 미래산업과 연계해 새로운 성장 기반을 확보한다는 구상이다. 행정 분야에서도 업무 효율과 서비스 수준을 개선하는 등 AI 적용 영역을 넓혀갈 계획이다.

박세종 상신브레이크 대표는 “제조와 업무, 연구개발 분야에 AX 도입을 추진하고 있지만, 기업이 오랜 기간 축적한 기술과 핵심 정보의 보안 문제는 여전히 부담"이라며 “기업들이 안심하고 AI를 활용하도록 보안 대책 마련에도 대구시가 관심을 가져야 한다”고 주문했다.

이에 추 시장은 “현장의 수요를 바탕으로 실효성이 있는 AX 과제를 발굴해 나겠다”며 “전문가들의 제안이 논의에 머물지 않고 실제 정책으로 구현해 기업 성장과 시민 생활 개선으로 이어지도록 뒷받침하겠다”고 말했다.

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