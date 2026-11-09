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부산불꽃축제 4천여명 '선상 관람'…미신고 승객 태운 요트 적발

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지난 11월 7일 부산 광안리해수욕장 일대에서 열린 제21회 부산불꽃축제에서 형형색색 불꽃이 가을 바다를 수놓고 있다.
지난 11월 7일 부산 광안리해수욕장 일대에서 열린 제21회 부산불꽃축제에서 형형색색 불꽃이 가을 바다를 수놓고 있다.

지난 7일 부산 광안리해수욕장 일대에서 열린 부산불꽃축제 관람객 중 약 5천명은 여객선이나 유람선을 타고 '선상 관람'을 즐긴 것으로 집계됐다.

9일 부산해양경찰서에 따르면 부산불꽃축제 관람객 가운데 배를 타고 해상에서 불꽃 쇼를 본 사람은 4천650명이었다.

국제여객선 4척에 승선한 관람객이 1천700여명으로 가장 많았고, 유람선 7척(900여명), 마리나 요트 20척(600여명) 등이 뒤를 이었다.

별다른 사고는 발생하지 않았지만, 당일 오후 7시께 요트에 탄 3세 아이가 심한 멀미로 하선해야 한다는 신고가 접수돼 해경 경비정이 현장에 출동했다.

해경은 아이를 보호자와 함께 민락항으로 이송했다.

오후 6시 20분께는 해운대구 우동항에서 어항관리청에 신고하지 않은 채 무단으로 항만을 이용해 승객을 태운 요트 7척이 적발됐다.

해경은 축제가 끝난 뒤에는 선박 간 충돌 사고를 막기 위해 요트와 보트, 유람선, 여객선 순으로 귀항을 유도했다.

이번 부산불꽃축제를 보기 위해 광안리 백사장, 이기대공원, 해운대 마린시티 앞바다, 금련산, 황령산, 장산 등에도 인파가 몰렸다. 관람객은 모두 120만여명으로 집계됐다.

<연합>


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