광주지하철 2호선 불나도 뛸 계단 없다… 행정사무감사서 ‘안전’ 도마에

2028년 개통 예정인 광주 도시철도 2호선은 일반계단 없이 에스컬레이터 중심으로 설계되고 피난계단조차 없어 화재나 승객 밀집에서 위험하다는 지적이 제기됐다.



9일 전남광주통합특별시의회에 따르면 통합도시교통위원회의 도시철도건설본부 대상 행정사무감사에서 의원들은 내년 개통 예정인 도시철도 2호선과 관련해 집중 추궁했다.

지난 10월 21일 전남광주 서구 유촌동 광주교통공사 차량기지 검수고에서 전남광주통합특별시의 광주도시철도 2호선 전동차 언론 공개행사가 열리고 있다. 뉴시스

더불어민주당 이현명 시의원은 일반 계단 없이 에스컬레이터 중심으로 설계된 역사 구조가 화재나 승객 밀집 상황에서 위험할 수 있다고 지적했다.



전남광주도시철도건설본부에 따르면 도시철도 2호선 20개 역사 가운데 특별 피난계단이 설치된 곳은 남광주역이며 나머지는 계단 없이 설계됐다. 도시철도 건설규칙에 따르면 지하 3층 이하의 승강장에는 별도의 피난계단을 설치해야 한다고 규정하고 있다.



이 시의원은 이 같은 규정에도 도시철도 2호선 역사 출입구에 에스컬레이터 외 별도 계단이 없을 경우 실제 이용 과정에서 발생할 수 있는 위험성을 지적했다. 그는 “출퇴근 시간이나 행사가 있을 때 승객들이 한꺼번에 몰리고 에스컬레이터에서 사고까지 발생한다면 어떤 상황이 벌어질지 상상할 수 없다”며 “이런 게 인재라는 것”이라고 우려했다. 이 시의원은 또 “다른 도시철도 역사에는 에스컬레이터 옆에 사람들이 직접 오르내릴 수 있는 계단이 별도로 설치돼 있다”며 “비상상황에서 사람들이 뒤엉켜 대피하지 못한다면 이에 대한 책임은 누가 질 것이냐”고 질타했다.



민주당 허석진 시의원은 전문가 79명으로 구성된 기술자문위원회에서 피난 안전성 문제가 논의되지 않은 점을 지적했다. 허 시의원은 공사 피해 보상이 175건(11억9100만원)에 달하고 중흥삼거리 인근 주민들은 보상 갈등으로 이주하지 못하고 있다고 대책을 촉구했다. 같은 당 노소영·장성해 시의원은 무인운전 시 승객 분산·통제와 복합 재난 대응책 부족을 질타했다.



강수훈 시의회 도로교통위원장은 2018년 3량 편성으로 수송 능력을 확대할 수 있다고 홍보했지만 현재는 2량 외 추가 편성은 불가능해진 상황을 두고 “(당시) 광주시가 허위광고로 시민들을 속인 것”이라고 비판했다.



전남광주시는 피난계단 부재, 무인운전 시 승객 통제 대책 등 도시철도 2호선 안전성 부실 우려에 재검증을 추진하기로 했다. 박금화 도시철도건설본부장은 “2017년 설계 당시 피난 기준을 충족했지만, 현재 시점에서 전문적인 재검증이 필요하다”며 “검증 결과에 따라 보완 대책을 마련하겠다”고 밝혔다.



운행 중인 광주도시철도 1호선의 만성적자와 시설 노후에 따른 재정 부담도 거론됐다. 민주당 최명수 시의원은 광주교통공사의 경영평가 등급 하락을 지적하며 경영 정상화 대책 마련을 요구했다. 1호선 노후 에스컬레이터 교체 문제도 제기됐다. 조국혁신당 장성해 시의원은 1호선 금남로4가역 에스컬레이터 교체 문제를 거론하며 교체 전 사고 예방 대책을 따져 물었다. 대중교통 이용률을 높이기 위한 교통수단 간 연계 강화도 주문됐다. 지난해 기준 광주도시철도와 시내버스 간 환승률은 17.6% 수준이다.

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