김태성 신안군수 “신재생에너지·체류형 관광산업, 신안의 지속가능한 미래 먹거리”

섬으로 이뤄진 지리적 특수성 속에서 주민들의 일상과 생업을 지키기 위해 현장을 누비는 자치단체장이 있다. 김태성(사진) 전남광주 신안군수는 취임 이후 현장 중심의 타운홀 미팅을 통해 군민들과 소통하며 생활 속 불편 해결에 나서고 있다.



김 군수는 9일 세계일보와 인터뷰에서 “군민들이 가장 절실하게 요구하는 것은 교통과 의료, 농어업 등 일상과 생업에 직결된 문제들”이라며 “주민들의 목소리를 실제 정책에 반영하는 것이 중요하다”고 말했다.



학생들의 하교 불편 해소를 위한 공영버스 증편과 주민 건의에 따른 신재생에너지 피해지원금 집행 내역 공개가 대표적 사례다. 민원 제기를 기다리기보다 직접 현장을 찾아 해결책을 찾겠다는 취지다.



김 군수가 군정의 최우선 가치로 내세우는 것은 주민소득 증대다. 기후변화와 생산비 상승으로 어려움을 겪는 농어민을 위해 농어업 예산 비중을 2027년까지 30%로 확대하고 도서지역 맞춤형 배수시설도 단계적으로 정비할 계획이다. 그는 “농어업은 신안의 근간이자 군민들의 생계와 직결된 분야”라며 “농어민들의 경영 부담을 줄이고 실질적인 소득 증대로 이어지도록 지원을 강화하겠다”고 밝혔다.



미래 성장동력으로는 관광과 신재생에너지를 제시했다. 7개 테마별 체류형 관광코스와 카페리선 기반 5개 권역별 크루즈 관광을 추진해 섬 관광의 경쟁력을 높인다는 구상이다. 특히 신안의 햇빛과 바람을 주민소득으로 연결하는 피해 지원금 확대에 주력하고 있다.



김 군수는 “신안우이 해상풍력 발전사업을 계기로 발전 수익을 군민과 나누는 이익공유제를 더욱 확대하겠다”며 “RE100 산업단지와 데이터센터 유치를 통해 주민소득과 양질의 일자리가 함께 늘어나는 지속 가능한 성장 기반을 마련하겠다”고 강조했다.

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