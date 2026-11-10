뿔쇠오리·분홍찌르레기 등… 희귀새들의 ‘쉼터’ 울산 대왕암공원

울산 동구 대왕암공원과 앞바다가 희귀 바닷새들이 이동 중 거쳐 가는 주요 길목인 것으로 나타났다.



울산시는 탐조 모임 ‘짹짹휴게소’ 회원과 새 통신원 등 전국 탐조인 128명이 지난 8월부터 9월까지 모두 8차례에 걸쳐 대왕암공원과 주변 해상 20㎞ 이내에서 탐조 활동을 한 결과, 희귀 나그네새 12종 1만824개체를 관찰했다고 9일 밝혔다.

울산 동구 대왕암공원 일대에서 관찰된 뿔쇠오리(왼쪽)와 분홍찌르레기 모습. 탐조모임 짹짹휴게소 제공

관찰된 새 가운데 슴새가 9626개체로 가장 많았다. 지느러미발도요 846개체, 제비갈매기 264개체, 알류샨제비갈매기 39개체, 바다제비 24개체, 한국동박새 14개체, 뿔쇠오리 4개체 등이 확인됐다. 북극도둑갈매기와 긴꼬리도둑갈매기, 넓적꼬리도둑갈매기 등 도둑갈매기류 3종도 관찰됐다.



특히 뿔쇠오리는 천연기념물이자 멸종위기 야생생물 Ⅱ급으로 지정된 희귀종이다. 뿔쇠오리와 알류샨제비갈매기는 세계자연보전연맹(IUCN) 적색목록에서 취약종으로 분류돼 있으며 슴새와 바다제비는 준위협종이다.



울산에서 처음 확인된 새들도 있었다. 추석 연휴에는 분홍찌르레기 어린 새 1개체가 대왕암공원에서 관찰됐다. 지난 8월2일에는 대왕암공원 앞 동해상에서 갈색얼가니새 1개체도 확인됐다.



전문가들은 이 같은 관찰 결과가 대왕암공원 해안의 생태적 중요성을 보여준다고 설명한다.

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