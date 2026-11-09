추경호 대구시장, 도시철도 3호선 반복 고장에 강력 질타 [지역이슈]

최근 두 달 사이 대구 도시철도 3호선에서 세 차례나 고장 사고가 반복되자, 추경호 대구시장이 대구교통공사 사장을 비롯한 책임자들을 강하게 질타하며 고강도 인적 쇄신과 점검체계 전반의 재검토를 지시했다.
추 시장은 9일 공사와 시청 관계 부서가 참석한 가운데 ‘도시철도 3호선 사고 대책 회의’를 긴급 소집하고 “교통공사 사장부터 현장 직원까지 전사적으로 나서 근본 원인을 철저히 밝혀내라”고 주문했다.
이날 회의에서 추 시장은 최근 잇따른 운행 지연으로 시민 불안이 최고점에 달한 점을 지적하며 고강도 대책 마련을 강력히 촉구했다. 추 시장은 “형식적인 점검, 서류로만 하는 점검, 보여주기식 점검으로는 결코 사고를 막을 수 없다”며 “전 직원에 대한 근무 기강을 확립하고, 공직기강 해이 사례가 발견될 경우 엄정하게 조치하라”고 경고했다.
외부 전문가가 참여하는 객관적인 진단의 필요성도 강조했다. 추 시장은 “원인이 명확히 규명될 때까지 부품과 설비 등 전 분야를 처음부터 다시 꼼꼼히 들여다봐야 한다”며 “민간 전문가와 합동으로 전수점검을 하고, 대구 역시 이행 사항을 면밀히 감독할 것”이라고 밝혔다. 이어 “시민들이 불안해 하며 열차를 타야 하는 상황 자체가 있어서는 안 될 일”이라며 “가장 기본이 되는 안전운행을 지키지 못한 것은 시민의 신뢰를 정면으로 저버린 행위”라고 강도 높게 비판했다.
이에 따라 시는 즉시 이행해야 할 5대 안전대책을 발표했다. 구체적으로는 △전사적 차원의 원인 규명 △3호선 전 분야 고강도 전수점검 △시민이 체감할 수 있는 재발 방지 대책 마련 △초기대응 및 시민 안내체계 개선 △책임 관리체계 확립 등이다.
대구 도시철도 3호선은 최근 두 달간 세 차례나 크고 작은 고장이 발생하며 운행이 지연됐다. 이로 인해 출퇴근길 시민들이 큰 불편을 겪은 것은 물론, 모노레일 특성상 고공에 고립될 수 있다는 불안감이 확산되면서 근본적인 대책을 요구하는 목소리가 높아져 왔다.
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