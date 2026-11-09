29년 만에 대규모 보수 나선 창덕궁 돈화문 [한강로 사진관]

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9일 서울 종로구 창덕궁 돈화문 보수공사 현장 설명회에서 지붕 해체 작업이 이뤄지고 있다.

9일 서울 종로구 창덕궁 돈화문 보수공사 현장에서 공사 진행 상황과 향후 보수 계획을 소개하는 현장 설명회가 열렸다. 국가유산청 궁능유적본부는 이달부터 돈화문의 지붕 기와를 시작으로 주요 목재 부재를 순차적으로 해체하는 본격적인 보수 작업에 들어간다.

창덕궁의 정문인 돈화문은 1412년 태종 때 처음 건립됐으며, 임진왜란 당시 소실된 뒤 1609년 광해군 때 중수됐다. 현존하는 궁궐 정문 가운데 가장 오래된 목조 건축물로, 1963년 보물로 지정됐다. 그러나 오랜 세월이 흐르면서 지붕과 주요 목재 부재에 변형과 손상이 발생해 보수 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다. 특히 2020년부터 2022년까지 실시한 점검에서 3년 연속 수리가 필요한 E등급을 받았다.

이번 보수공사는 1997년 이후 29년 만에 이뤄지는 대규모 정비다. 국가유산청은 2024년부터 공사를 위한 가설덧집을 설치하는 등 준비 작업을 진행해 왔다. 앞으로 지붕 기와를 해체한 뒤 서까래와 도리 등 주요 목재 부재의 손상 상태를 정밀 조사하고, 전문가 자문을 거쳐 교체하거나 보강할 예정이다. 해체 과정에서는 건축 부재의 정밀 실측과 단청 기록화, 나이테를 통한 연대 측정 등 학술 조사도 병행한다.

총 135억원가량이 투입되는 이번 공사는 2028년 10월 완료를 목표로 하고 있다. 다만 해체 과정에서 추가 손상이 확인되면 보수 범위와 공사 기간이 늘어날 가능성도 있다.

국가유산청은 보수 과정을 일반 시민들에게도 공개할 계획이다. 오는 25일부터 매월 둘째·넷째 수요일에 사전 신청자를 대상으로 현장 공개 프로그램을 운영한다. 공사가 진행되는 동안 창덕궁 관람객은 돈화문 대신 서쪽 금호문으로 입장하고 소방문으로 퇴장하게 된다.

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