넷플릭스, 한국 영화 감독 38人 작품 150여편 모았다

넷플릭스가 한국 영화 감독 38인의 작품 150여 편을 모은 ‘디스 이즈 K-시네마(This is K-cinema)’ 컬렉션(사진)을 선보인다고 9일 밝혔다. 임권택 감독부터 이창동·봉준호·박찬욱·홍상수 감독 등 한국 영화의 흐름을 이끌어 온 거장부터 나홍진·연상호·황동혁 감독 등 장르 영화의 지평을 넓힌 감독, 윤가은·김보라·정주리 감독 등 동시대를 선도하는 40대 감독까지 망라했다.



컬렉션은 이창동 감독이 연출한 넷플릭스 영화 ‘가능한 사랑’ 공개를 계기로 마련됐다. ‘가능한 사랑’으로 한국 영화에 관심을 갖게 된 관객이 감상의 폭을 넓힐 수 있도록 한국 영화 주요 작품을 한데 모았다. 이창동 감독의 장편 전작과 단편 ‘심장소리’도 넷플릭스에서 볼 수 있다. ‘초록물고기’, ‘박하사탕’, ‘오아시스’, ‘밀양’ 등 이 감독의 대표작은 4K 화질로 리마스터링해 제공한다.



넷플릭스는 한국 영화의 해외 공개도 이어가고 있다. 지난 8월 말 이탈리아·영국·프랑스·호주·뉴질랜드 등에서 ‘초록물고기’, ‘밀양’ 스트리밍을 시작했고, 9월 초에는 스페인·이탈리아에 ‘박하사탕’, ‘오아시스’를 공개했다. 류승완 감독의 ‘베를린’ 등도 국내외에 선보이고 있다.

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