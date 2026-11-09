“1300년 전 여인들 눈물, 올해도 단풍으로”…만추에 떠나는 백마강 유람 [최현태 기자의 여행홀릭]

구드래 선착장서 유람선 타고 고란사로

낙화암 절벽엔 송시열 붉은 글씨 또렷

솔향 맡으며 부소산성 걸어 낙화암으로

백제단지 오층목탑· 금동대향로도 만나

구드래 선착장.

코스모스가 끝도 없이 하늘거리는 선착장. 분홍 꽃물결 헤치고 유람선에 오른다. 뱃머리가 강물을 밀어내자 백마강은 은빛 비늘 뒤척이며 길을 열고, 제법 차가워진 강바람은 귓불을 스치며 만추의 서정을 한 아름 실어 온다. 굽이 하나를 돌자 강 저편 붉게 타오르는 깎아지른 절벽 낙화암. 바위에 스민 1300여년 전 나라 잃은 백제 여인들의 눈물은 올해도 어김없이 울긋불긋 단풍으로 피었다. 이제는 사라진 옛 왕국의 이야기가 물결마다 일렁이는 충남 부여의 백마강. 그 유장한 역사의 강물 위를 느릿느릿 노닌다.

세계일보 여행면. 편집=박희준 기자

세계일보 여행면. 편집=박희준 기자

◆유람선 타고 낙화암 지나 고란사로

“자, 출발합니다!” 구릿빛 얼굴의 선장이 키를 잡으며 외치자 통통거리던 엔진 소리가 한 옥타브 높아진다. 뱃전에 기댄 아이들이 신나게 함성을 지르고 손을 흔들자 구드래 나룻터 선착장 코스모스도 덩달아 고개를 흔든다. 배가 강 한복판에 이르자 스피커에서 귀에 익은 가락이 흘러나온다. 1940년 가수 이인권이 불러 큰 사랑을 받은 대중가요 ‘꿈꾸는 백마강’. 뱃머리에 앉은 백발의 어르신은 기다렸다는 듯 나지막이 노래를 따라 부른다. 혼잣말 같던 노랫소리는 어느새 옆자리 아주머니들의 합창으로 번지고, 노래를 모르는 젊은이들도 박수로 박자를 맞추며 화답하니 금세 흥겨운 놀이마당이 펼쳐진다.

구드래 선착장 포토존.

백마강 유람선.

노래가 잦아들 무렵 낙화암이 눈앞에 우뚝 선다. 아래서 올려다보니 위용이 더 압도적이다. 낙화암 전망대 아래 절벽 바위에는 붉은 글씨 ‘落花巖(낙화암)’ 세 글자가 선명하다. 조선 후기 성리학의 거두 우암 송시열이 쓴 것으로 전해진다. 이 바위는 원래 ‘삼국유사’에 ‘사람이 떨어져 죽은 바위’라는 뜻의 ‘타사암(墮死巖)’으로 기록됐다. 나라가 무너지던 날 치욕 대신 죽음을 택한 여인들을 후대 사람들은 지는 꽃에 빗대 낙화암이라 불렀고, 그 절개를 기리는 이름이 송시열의 붓끝을 거쳐 바위에 새겨졌다. 이 글씨는 절벽 위에서는 보이지 않고 배를 타야만 정면에서 오롯이 볼 수 있다.

낙화암과 송시열 글씨.

배는 이내 고란사 선착장에 닿는다. 돌계단을 몇 걸음 오르면 강가 절벽에 제비집처럼 붙은 고란사가 수줍게 모습을 드러낸다. 극락보전, 영종각, 삼성각이 전부인 아담한 절이다. 몇 걸음이면 끝나는 마당은 초라하다 싶을 정도. 하지만 처마 끝 풍경 소리 너머로 아름답고 푸른 백마강이 발아래 넘실대니 어느 큰 사찰도 부럽지 않다.

고란사 영종각.

고란사는 백제 왕들이 노닐던 정자 자리였다는 설과 낙화암에서 스러진 여인들의 넋을 달래려 고려 때 지었다는 설이 함께 전해진다. 절 이름은 뒤편 바위틈에서 자라는 희귀식물 고란초에서 따왔다. 약수터 가는 길목에 걸린 그림 한 점이 눈길을 끈다. 조선 후기 문인화가 이윤영(1714∼1759)이 그린 ‘고란사도’다. 깎아지른 바위 절벽 위에 절집이 아슬아슬 걸려 있고, 그 아래 강물엔 조각배 한 척이 한가롭게 떠 있다. 300년 전 화폭 속 풍경이 지금 눈앞의 모습과 똑 닮은 걸 보니 화가의 솜씨에 감탄이 나온다.

고란사도.

고란정 앞에는 줄이 길게 늘어섰다. 바위틈에서 솟는 고란약수를 맛보려는 이들이다. 백제 임금이 즐겨 마신 것으로 전해지며, 신하들이 진짜 고란약수임을 증명하려 바위틈에서만 자라는 고란초 잎을 띄워 임금에게 올렸다고 한다. 한 잔 마시면 3년씩 젊어진다는 전설 덕에 너도나도 바가지를 든다. 욕심껏 마신 할아버지가 갓난아기가 됐다는 얘기도 전해진다.

고란정.

고란정 입구에 걸린 빛바랜 흑백사진도 발길을 붙든다. 1959년 9월19일 이승만 대통령 부부가 고란사를 찾은 장면이다. 현판 아래 툇마루에 프란체스카 여사와 나란히 앉은 대통령 앞으로 스님과 수행원들이 늘어섰다. 옆 사진에선 처마에 주렁주렁 매달린 표주박 아래서 대통령이 고란약수를 들이켠다. 여든을 훌쩍 넘긴 대통령도 3년 젊어진다는 얘기가 궁금했던 모양이다. 전설 때문일까. 시원한 고란약수 한 바가지 벌컥벌컥 들이켜자 십년은 젊어진 듯 걸음이 사뿐사뿐하다.

부소산성 입구.

◆솔향 따라 걷는 부소산성

이번엔 두 발로 백제를 걷는다. 부소산성 정문인 부소산문을 지나자 도심 소음이 거짓말처럼 사라지고 솔향이 코끝을 간질인다. 부소산성은 백제 성왕이 538년 웅진(공주)에서 사비(부여)로 도읍을 옮기던 무렵 왕궁을 지키려 쌓은 것으로 보이는 사비 도성의 마지막 보루다. 평소엔 왕실의 아름다운 정원이었지만 전쟁 땐 최후의 방어선이었다. 산 정상을 머리띠 두르듯 한 바퀴 빙 둘러 쌓은 테뫼식 산성에 골짜기를 감싸는 포곡식 산성을 덧붙인 독특한 구조로, 둘레가 2.2㎞에 이른다. 유네스코 세계문화유산 백제역사유적지구에도 이름을 올렸다. 부소산문에서 낙화암까지는 쉬엄쉬엄 걸어 1시간 남짓 걸린다. 한걸음 내디딜 때마다 도토리와 낙엽이 발밑에서 바스락거리고 나무 사이로 다람쥐가 쪼르르 길을 가로지르니 만추의 서정이 가득하다.

삼충사.

완만한 흙길을 오르면 먼저 삼충사가 반긴다. 의자왕에게 탄현과 기벌포를 막으라 간언했던 성충과 흥수, 황산벌에서 결사대와 함께 산화한 계백을 모신 사당이다. 충언은 끝내 받아들여지지 않았고 나라는 무너졌다. 매년 백제문화제가 열리면 이곳에서 가장 먼저 제를 올린다. 조금 더 걸으면 동쪽 봉우리의 영일루다. 백제 왕들이 계룡산 연천봉 위로 떠오르는 해를 맞던 자리라고 전한다. 지금의 누각은 홍산 관아의 문루를 1964년 옮겨 세웠다.

군창지에서는 걸음이 절로 느려진다. 1915년 이곳에서 숯처럼 새까맣게 탄 쌀이 쏟아져 나왔다. 사비성이 함락되던 날 적에게 식량을 넘기지 않으려 불을 질렀다는 이야기가 전해진다. 1300여년 전의 불길이 쌀 한 톨에 고스란히 남은 셈이다. 지금은 풀숲 사이로 주춧돌 몇 개만 남아 쓸쓸함을 더한다. 반월루에 오르면 부여 시내와 휘감아 도는 백마강이 파노라마로 펼쳐진다. 강이 반달처럼 도성을 감싸안은 데서 이름이 유래했다. 부소산 가장 높은 봉우리에 선 사자루는 임천 관아의 문루를 1919년 옮겨 세운 누각으로, 발아래 백마강 물굽이가 가장 시원하게 내려다보이는 자리다.

백화정.

여기서 비탈길을 조금 내려서면 낙화암 꼭대기 백화정을 만난다. 백제 멸망(660년) 때 낙화암에서 스러진 여인들의 넋을 달래려 1929년 세운 육각 정자다.

정자 난간에 서니 깎아지른 절벽 아래로 짙푸른 강물이 굽이친다. 그 위로 아까 타고 오간 유람선이 하얀 물살을 그리며 유유히 지나간다. 붉게 타는 단풍과 쪽빛 강물 그리고 장난감처럼 작아진 배 한 척을 내려다보니 같은 풍경이 전혀 다른 시처럼 읽히고, 강물 위에 그어진 하얀 물길 한 줄이 가을 서정을 한층 운치 있게 만든다.

백제문화단지 정양문.

◆오층목탑 위용과 금동대향로 숨결

백제문화단지는 1994년부터 17년에 걸쳐 조성한 국내 최대 규모의 역사 테마파크다. 삼국시대 왕궁 가운데 처음 재현한 사비궁을 지나면 백제 왕실 사찰 능사가 나온다. 위덕왕이 아버지 성왕의 명복을 빌려 세운 절을 부여 능산리 절터 발굴 결과를 토대로 실물 크기로 되살렸다.

백제문화단지 능사와 오층목탑.

중문인 대통문을 들어서는 순간 탄성이 터진다. 높이 38m, 아파트 13층 높이의 능사 오층목탑이 하늘을 찌를 듯 솟아 있어서다. 꼭대기 상륜부는 햇살을 받아 황금빛으로 반짝인다. 높이만 8m인 상륜부는 동으로 몸통을 만들고 금 18㎏을 입혔다. 백제 시대에 정말 이런 거대한 규모의 탑을 만들었을까. 압도적인 위용 때문에 이런 의심이 들 수 있지만, 단순히 상상의 산물은 아니다. 능산리 절터에 남은 목탑 자리의 바닥 크기를 토대로 탑의 규모와 높이를 계산해 설계했기 때문이다.

백제문화단지 능사 오층목탑.

1400여년 전 백제인이 이만한 탑을 올렸다니, 찬란했던 백제의 역사에 새삼 놀라게 된다. 지붕 무게를 지렛대처럼 받쳐 처마를 깊게 뺀 백제 특유의 하앙 구조도 눈여겨볼 만하다.

능사 한편에는 백제금동대향로가 잠들어 있다 발견된 공방 터를 본뜬 향로각도 재현돼 있다. 진품을 보려면 국립부여박물관으로 가야 한다. 박물관은 상설전시실 전면 개편 공사로 문을 닫았지만, 지난해 12월 문을 연 백제대향로관은 관람객을 맞는다. 오로지 금동대향로 한 점만을 위해 새로 지은 국립박물관 첫 전용 전시관이다.

백제금동대향로는 1993년 12월 능산리 절터 공방 자리의 진흙 구덩이에서 발견됐다. 진흙이 공기를 막아준 덕에 오랜 세월을 견디고 원형을 고스란히 간직했다. 칠흑 같은 77평 전시실로 들어서자 한가운데 대향로가 홀로 빛난다. 1300여년의 잠을 깨고 다시 숨을 쉬는 정교한 백제금동대향로 진품 앞에 서자 가슴 깊은 곳에서 뭉클함이 밀려온다.

표면 조각이 아주 정교하다. 물을 박차고 솟구치는 용이 활짝 핀 연꽃 몸체를 떠받치고, 겹겹이 솟은 산봉우리가 새겨진 뚜껑 꼭대기에선 턱 밑에 구슬을 괸 봉황이 날개를 활짝 편다. 봉우리 사이사이엔 사람 19명과 동물 67마리가 숨어 있다. 신선과 사냥꾼, 호랑이와 원숭이, 코끼리, 상상 속 괴수까지 손톱만 한 조각마다 표정이 아주 생생하다. 봉황 아래 다섯 악사는 당장이라도 연주를 시작할 기세다.

백제대향로관 향·음 기둥.

화려한 조각 사이엔 구멍 12개가 숨어 있다. 향을 피우면 이 구멍으로 연기가 새어 나와 산봉우리를 구름처럼 휘감았다고 한다. 진품 옆 화면에는 대향로의 제작 과정이 영상으로 흐른다. 작은 조각 하나하나를 살려낸 장인의 손길을 따라가다 보면 백제 금속공예의 경지에 절로 고개가 숙여진다. 정보공간 ‘향·음’의 향 기둥 안에 들어서면 향로에 피웠을 것으로 추정되는 유향과 백단향의 깊고 그윽한 향기가 고대 백제의 시간으로 이끈다.

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