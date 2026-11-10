엿 먹으면 합격, 돈가스 덮밥 먹으면 승리?…세계의 ‘행운 음식’들

중요한 시험이나 일을 앞두고 합격이나 승리 등을 기원하며 특정 음식을 챙겨 먹는 문화는 여러나라에서 찾아볼 수 있다. 한국에서는 합격을 기원하는 엿과 떡을 먹고 일본에서는 ‘이기다’와 발음이 비슷한 음식을 선호하며 대만에서는 특정 과자를 기계를 위한 부적처럼 쓰이기도 한다. 이처럼 행운을 끌어당기는 각국의 음식 문화를 짚어봤다.

왼쪽부터 한국의 쌀엿, 일본의 돈가스 덮밥 ‘가츠동(カツ丼)’, 대만 과자 ‘과이과이(乖乖)’. 게티이미지뱅크·과이과이 제공

◆ 조선왕조실록에도 등장한 엿과 떡

대학수학능력시험 등 중요한 시험을 앞두고 수험생에게 엿이나 찹쌀떡과 같은 합격을 기원하는 선물을 주고받는 모습은 익숙한 풍경이다. 끈끈한 식감의 엿과 쫀득한 찹쌀떡에는 ‘원하는 시험이나 학교에 착 달라붙어 합격하라’는 의미가 담겨 있다. 예로부터 떡은 잔치나 제례 등 특별한 날에 나누던 음식으로 축하와 복을 기원하는 상징으로 여겨지는 경우가 많았다.

한국의 이러한 문화는 조선왕조실록에도 남아있다. 1773년(영조 49년) 4월9일자 ‘영조실록’에는 “이번 과장은 엄숙하지 못해 떡, 엿, 술, 담배 따위를 현장에서 대놓고 팔았다”고 기록된 바 있다.

엿과 학업 성취라는 주제에서 자연스럽게 언급되는 지역이 있다. 전북 임실군 삼계면의 별칭인 ‘박사골마을’은 수많은 박사를 배출해 붙은 이름이다. 전북도청 관광 포털 ‘투어전북’ 공식 홈페이지에 따르면 삼계면에서는 150명이 넘는 박사가 배출됐으며 이는 단일 면 단위 기준 전국 최다 기록이다.

흥미로운 점은 이 마을의 대표 특산물이 전통쌀엿이라는 사실이다. 과거 엿을 먹으면 뇌 활성화에 긍정적인 영향을 미친다고 알려지며 박사골 마을 역시 화제를 모은 적이 있었다. 다만 엿 섭취와 박사 배출 간 직접적인 인과관계는 확인되지 않았다.

2023년 네슬레 일본이 일본 수험생을 응원하기 위해 제작한 킷캣 광고 영상. 네슬레 일본 공식 유튜브 채널 ‘ネスレ日本公式チャンネル’ 캡처

◆ 돈가스 덮밥부터 초콜릿까지…일본 수험생들의 합격 기원 음식

특정 음식을 먹으며 행운을 비는 문화는 일본에서도 익숙한 풍경이다. 일본 수험생들은 시험이 다가오면 돈가스 덮밥인 ‘가츠동(カツ丼)’을 즐겨 먹는다. 일본어로 ‘이기다’라는 뜻의 ‘카츠(勝つ)’와 발음이 비슷해 대표적인 합격 기원 음식으로 통해서다. 이와 같이 중요한 시험이나 시합 등을 앞두고 가츠동을 먹는 모습은 일본 드라마나 애니메이션 등에서도 종종 발견할 수 있다.

일본 시험 기간 간식으로 스위스 식품 기업 네슬레의 초콜릿 브랜드 ‘킷캣’도 빼놓을 수 없다. 킷캣은 일본에서 대입 시험 기간마다 수험생들에게 건네는 응원 선물 중 하나로 꼽힌다. 일본에서는 킷캣을 ‘킷토캇토(キットカット)’로 발음하는데 이는 일본 규슈 지방 방언 ‘반드시 이긴다(킷토카츠토·きっと勝つとぉ)’와 비슷하다.

네슬레 일본은 공식 홈페이지를 통해 “킷캣을 활용한 응원 문화는 규슈 지역 수험생들 중심으로 자연스럽게 생겨나 2002년 무렵부터 입소문으로 퍼지기 시작했다”고 밝혔다. 이를 계기로 네슬레는 2003년부터 수험생 응원 캠페인을 매년 진행하고 있다.

과이과이를 노트북 근처(왼쪽)와 기계 사이에 둔 모습. 과이과이 제공, 대만 반도체 산업 연구기관 ‘세미비전’ 공식 엑스(X) 계정 ‘semivision_tw’ 캡처

◆ 컴퓨터 옆에 과자 한 봉지…대만의 독특한 부적

음식으로 기원하는 문화는 첨단 기술 강국 대만에서도 찾아볼 수 있다. ‘착한 아이’, ‘말 잘 듣는 순둥이’라는 뜻을 담은 대만의 국민 과자 ‘과이과이(乖乖)’는 이름처럼 기계가 고장 없이 원활히 작동하기를 바라는 ‘행운의 부적’으로 자리 잡았다. 실제로 대만에서는 컴퓨터, 인쇄기, 서버 장비, ATM기 등 각종 장비 근처에 과이과이를 놓는 모습을 볼 수 있다.

부적처럼 사용하고 싶다면 몇가지 조건을 충족해야 한다. 과이과이는 초록색, 주황색, 빨간색 등 다양한 포장지로 출시되지만, 초록색 포장지 제품만 부적으로 쓰일 수 있다. 일반적으로 기계의 상태 표시등이 초록색일 때 정상 작동을 의미하기 때문이다. 또한 봉지를 개봉하거나 유통기한이 지나면 효력이 사라진다고 생각하는 경향이 있다. 따라서 제품을 주기적으로 교체해 줄 것을 권장하는 편이다.

이러한 과이과이 문화는 주요 정보기술(IT) 기업에서도 확인할 수 있다. 대만 반도체 기업 TSMC는 2016년 가오슝 지진으로 붕괴된 생산라인 복구에 나선 엔지니어들을 위해 자사 로고를 넣은 과이과이를 맞춤 제작해 임직원에게 나눠줬다. 2024년에는 이를 확장해 일반 소비자를 위한 한정판 패키지를 정식 출시했다.

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