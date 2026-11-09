11일은 빼빼로데이 아닌 ‘보행자의 날’ [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

보행자의 날을 이틀 앞둔 9일 경기 성남시 모란민속시장 인근에서 열린 보행안전 캠페인 부스에 방문한 시민이 안전 보행 체험을 하고 있다. 행정안전부는 오는 13일까지 닷새간을 ‘보행안전주간’으로 정하고 전국 지방자치단체와 함께 다채로운 안전 홍보 활동을 펼친다.

보행자의 날을 맞아 보행자 중심의 교통안전 문화를 확산하고 사고 예방을 다짐하는 안전보행 캠페인이 진행됐다.

행정안전부는 오는 11일 제17회 ‘보행자의 날’을 맞아 9일부터 13일까지 닷새간을 ‘보행안전주간’으로 정하고 전국 지방자치단체와 함께 다채로운 안전 홍보 활동을 펼친다.

이번 주간에는 지역 주민들이 직접 참여하는 현장 캠페인을 비롯해 ‘대중매체 안전영상 송출, 온라인 퀴즈 이벤트, 실무자 워크숍’ 등을 집중적으로 진행한다.

주간 첫날인 9일에는 경기 성남시 모란민속5일장 일대에서 행안부와 성남시, 성남중원경찰서, 시민단체가 함께하는 합동 거리 캠페인이 열렸다.

현장에서는 ‘멈추고, 살피고, 건너고’ 등 보행 3원칙을 알리는 횡단보도 건너기 체험 부스를 운영하고 안전 서약에 참여한 시민들에게 홍보 물품을 전달했다.

보행자의 날을 이틀 앞둔 9일 경기 성남시 모란민속시장 인근에서 시민들이 보행안전 문화를 홍보하는 거리 행진 캠페인을 진행하고 있다.

보행자의 날을 이틀 앞둔 9일 경기 성남시 모란민속시장 인근에서 모범운전자회 회원이 리어카를 끌고가는 노인을 안전하게 안내하고 있다.

보행자의 날을 이틀 앞둔 9일 경기 성남시 모란민속시장 인근에서 시민들이 보행안전 문화를 홍보하는 거리 행진 캠페인을 진행하고 있다.

전국 지자체에서도 지역 실정에 맞춘 안전 수칙 알리기에 나선다. 철도 역사와 옥외 전광판, 아파트 엘리베이터 영상 모니터 등을 통해 홍보영상을 내보내고 행안부 누리집 등을 통한 대국민 온라인 퀴즈 이벤트도 연다.

이어 11일 보행자의 날 당일에는 전국 지자체 보행안전 담당 공무원들이 한자리에 모이는 정책 워크숍을 연다.

워크숍에서는 보행환경 개선 우수사례 발표와 전문가 특강, 현장 견학을 진행해 실무자들의 전문성을 다질 계획이다.

김광용 행안부 재난안전관리본부장은 “보행안전주간을 통해 모든 국민이 일상 속에서 보행 안전수칙을 지키는 계기가 되길 바란다”며 “어린이와 고령자 등 교통약자가 안심하고 걸을 수 있는 보행 환경을 지자체와 힘을 모아 만들어가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지