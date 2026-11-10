최용철 소방청장 “현장 지휘관·대원 역량 강화… ‘명예·신뢰·헌신’ 소방정신 재정립” [세계초대석]

최용철(56) 소방청장은 제64주년 ‘소방의 날’인 9일 “화재 등 재난 현장 지휘관과 대원의 역량을 높이기 위해 교육·훈련을 강화하겠다”고 밝혔다. 지난달 인화성 물질이 있는 경기 부천 공장 내부에 고(故) 김진석 소방위 등 대원들을 투입한 현장 지휘관 판단의 적정성에 대한 논란이 제기된 데 따른 조치다.



최 청장은 세계일보와 인터뷰에서 “소중한 동료를 잃게 돼 참으로 안타깝고 무거운 마음”이라며 “다시는 이런 아픔이 반복되지 않게 하는 것이 소방청장으로서 가장 중요한 책무라고 생각한다”고 말했다.

최용철 소방청장은 “부천 화재 순직 사고 원인과 현장 대응 과정을 철저히 규명하고 필요한 조치를 취할 것”이라며 “임기 내 소방 정신인 ‘명예·신뢰·헌신’을 토대로 기본을 바로 세우는 데 최선을 다하겠다”고 강조한다. 소방청 제공

최 청장은 “정확한 사고 원인과 현장 대응의 적정성은 현재 진행 중인 ‘소방합동조사단’ 조사 결과를 토대로 판단해야 한다”며 “조사단에선 당시 위험 정보가 어떻게 파악되고 공유됐는지, 현장 지휘와 진압 전략의 판단 과정이 적절했는지, 대원 안전 관리는 충분했는지 등을 확인하고 있다”고 설명했다. 조사단은 1차 현장 조사와 전체 회의를 마치고, 무전 녹취록과 상황 보고서 등 관련 자료를 분석 중이다.



다만 최 청장은 “소방대원 안전을 위해 현장에서의 정확한 판단과 충분한 훈련이 중요하다”며 “현장 지휘관의 지휘 역량과 함께 대원의 실화재 훈련을 강화하겠다”고 강조했다. 다음은 3일 세종 소방청 청사에서 가진 대면 인터뷰와 전후 2차례 서면으로 이뤄진 최 청장과의 일문일답.



―현장 지휘관과 대원 대상 교육·훈련을 어떻게 강화하겠다는 건가.



“현장 지휘관의 상황 판단 및 지휘 역량 강화를 위한 전문 이론·실습 교육을 하는 ‘지휘역량강화센터’를 2030년까지 대구·전남·충북·경기 북부에 만들 계획이다. 기존 10개 센터에선 소방준감(시·도 소방본부장)·소방정(소방서장) 320명, 지휘대장 역할을 맡는 소방령(소방서 과장) 1440명을 대상으로 내년 1분기까지 2주 또는 1주간의 교육을 완료하겠다. 소방경(119안전센터장) 6000명에 대해서도 2028년까지 교육을 끝낼 방침이다. 소방정 승진자 대상 교육 기간은 내년부터 4주에서 24주로 늘린다. 또 대원이 실제 화재와 비슷한 환경에서 훈련하는 ‘실화재 훈련’ 대상을 연간 약 2000명에서 내년 6000명으로 확대해 화재 출동 경험이 적은 소방관서부터 우선 실시하겠다. 아울러 이달 16∼20일 소방청 소속 간부, 16개 시·도 소방본부장, 소방서장 등 1300여명을 상대로 회차를 나눠 하루씩 ‘산불 대응 소방 지휘관 특별 교육’을 한다. 실제 사례를 통한 교훈, 산불이 주거 지역과 도심으로 확산되는 상황에 대비한 대응 전략 등 현장 지휘관의 역량 제고에 중점을 둔다.”



―부천 화재로 부상당한 대원 5명의 상태는.



“중상을 입은 대원은 중환자실에서 일반 병동으로 옮겨 치료를 받고 있다. 회복 경과도 양호한 상태다. 다른 대원 4명은 열탈진 등 비교적 가벼운 증상으로 치료받고 통원 치료 중이다. 이들 대원에게 찾아가는 심리 상담실을 통해 초기 심리 상담을 실시하고, 10일간의 심리 안정 휴가를 주는 등 신체적·심리적 회복을 지원하고 있다.”

―부천 화재를 계기로 인건비 등 소방 재정 문제가 공론화됐다.



“소방공무원들이 바라는 것은 소방 재원의 안정적인 확보다. (부천 화재로) 노후 장비 교체 등 소방공무원의 근무 환경과 처우를 개선해 줘야 한다는 공감대가 이뤄졌다. 국립소방병원엔 유해 물질 노출, 외상후스트레스장애(PTSD) 등 소방에 특화된 의학을 연구하는 소방의학연구소 등도 필요하다. 이를 위해 관계 부처, 국회와 다각적으로 협의하고 있다.(당정은 8일 미래대응기금 등으로 최소 2조원을 소방 재정에 지원하는 방안을 검토하기로 했다.)”



―국립소방병원은 의사 정원을 못 채웠는데.



“의사 정원 48명 중 34명이 채용됐다. 19개 진료과 대부분 (정원을) 다 채웠다. 또 내년 1분기까지 3명이 채용될 예정이다. 지금 302병상 중 108병상 정도가 가동되고 있다. 올해 8월 개원한 지 3개월밖에 안 됐다. 환자 수가 많이 늘면 당연히 의료 인력도 늘어나 정원이 채워질 거라고 보면 된다. 지난해 12월 시범 진료를 시작한 이후 올해 9월까지 전현직 소방공무원 약 800명이 병원을 이용했다. 병원의 정신건강의학과 의사들이 충북 4곳, 전북 3곳 등 10개 소방서를 대상으로 ‘소방공무원 온라인 비대면 진료 시범 사업’을 하고 있는데, 이를 전국적으로 확대할 계획이다.”



―소방대원 안전을 위한 무인 소방 로봇 현장 투입 현황과 로봇 추가 도입 계획은.



“올 2월 현대차그룹에서 무인 소방 로봇 4대를 기증받아 중앙119구조본부에 2대, 충남도소방본부와 화성소방서에 1대씩 배치했다. 지금까지 무인 소방 로봇 4대가 현장에 170차례 출동해 실제로 21차례 투입됐다. 출동 횟수 대비 투입 횟수가 적은 이유는 타 관할 지원 출동을 가다 보면 불이 꺼졌거나 (불길이 가장 거센) 최성기가 돼서 투입이 의미 없는 경우가 많아서다. 기술을 계속 업그레이드해 원격 화재 진압, 장애물 제거, 화학물질 탐지 등 현장에서 필요로 하는 기능을 보강해 나가겠다. 내년도 정부 예산안에 무인 소방 로봇과 4족 보행 로봇 도입을 위한 예산을 편성했다. 4족 보행 로봇은 대원 진입이 어려운 위험 지역을 탐색하며 현장 정보를 수집하는 방향으로 활용할 계획이다. 열화상 카메라와 가스 측정기로 위험 요인을 파악하고 로봇 팔로 시료를 채취하는 등 지휘관의 상황 판단을 지원할 수 있도록 하겠다.”



―올해 네팔 대홍수와 산사태, 지난해 영남권 초대형 산불 등 극한 기후로 인한 국내외 재난·재해 관련 소방의 역할이 커지고 있다.



“우선 해외 재난에 대비한 135명의 ‘국제구조대’ 인력 풀을 운영 중이다. 우리 국제구조대는 2011년 유엔 국제탐색구조자문단에서 최고 수준인 헤비(Heavy) 등급을 받아 유지하고 있다. 네팔엔 1진 50명, 2진 2명이 파견돼 각 16일, 10일 동안 활동하고 돌아왔다. 요즘 산불 양상이 달라졌다. 고사목들에 불붙어 바람이 없는데도 도심으로 확산돼 버린다. 내년 4월 개정 소방기본법이 시행되면 산불 예방·진압이 소방 지원 활동에서 소방 활동으로 전환된다. 강원·경북에 있는 119산불특수대응단이 내년 1월 경남에도 출범한다. 올해 4월부터는 공장, 주택 등 산림 인접 시설물 화재가 산불로 확산되는 것을 막기 위해 산림청과 공동 대응 체계를 운영 중이다. 119 신고 접수 시 산림 인접 시설물 화재로 확인되면 산림청과 지방정부에 동시 출동을 요청한다. 또 소방 헬기 34대 중 10대를 산불 우선 출동 헬기로 지정했다. 이 중 9대는 야간 기동이 가능하다.”

―‘응급실 뺑뺑이(미수용)’ 방지법인 개정 응급의료법이 내년 4월 시행되면 뭐가 달라지나.



“중증 응급 환자의 이송 병원이 신속히 결정되지 않을 경우, 중앙 및 시·도 119구급상황관리센터가 보건복지부 중앙응급의료상황실과 협력해 우선 수용 병원을 지정할 수 있는 법적 근거가 마련됐다. 의료계가 우려하는 환자 안전과 의료진 부담 문제도 충분히 공감한다. 무조건 환자를 가까운 병원으로 이송하는 것은 아니다. 환자 중증도, 병원의 진료 가능 여부와 전문의·병상 등 수용 여건을 종합적으로 고려해 적합한 병원으로 연결하게 된다. 16개 시·도지사가 지역 이송 체계를 만들어 응급 환자 이송 대상 병원을 정한다. 의료계와 긴밀히 협력해 구급 대원이 응급처치에 집중하고, 의료진이 치료에 전념하며, 국민은 필요한 응급 의료를 제때 받을 수 있게 하겠다.”



―소방 내부적으로는 직장 내 괴롭힘 근절 등 조직 문화 쇄신도 화두다.



“올해 9월 ‘소방 조직 문화 쇄신 종합 대책’을 발표했다. 무엇보다 지역 연고와 인맥에 따른 온정주의를 없애겠다. 소방정 이상 지휘관을 대상으로 시·도 간 전보 등 인사 교류를 확대하겠다. 또 소방준감 등 고위직 승진 임용 시 역량 평가와 도덕성 검증을 강화해 능력과 책임에 기반한 인사 체계를 확립하겠다. 둘 다 소방공무원법 개정으로 내년부터 할 수 있게 된다.”



―국민에게 하고 싶은 말은.



“소방의 사명은 국민 생명과 안전을 지키는 것이다. ‘119 소방 강령’상 ‘명예·신뢰·헌신’이 소방 정신이다. 명예는 자신에 대한 책임을 지는 것, 신뢰는 동료 간 지키는 것, 헌신은 국민에 대한 것이다. 신뢰는 정직에서 시작되고, 헌신은 책임으로 완성된다. 소방공무원 순직이 헌신이 아니다. 맡은 임무를 완수하려 하고, 국민 생명과 안전을 위해 더 노력하는 게 헌신이다. 직원들이 명예·신뢰·헌신을 체화해 실천할 수 있도록 제대로 가르쳐 임기 내 기본을 바로 세우겠다. 소방서장 시절 요양병원에 갔을 때 한 어르신이 구급 대원이 주기적으로 와서 혈압도 재 준다며 ‘119가 자식보다 낫다’고 한 말이 기억에 남는다. 자식보다 나은 119가 되기 위해 최선을 다하겠다.”

최용철 소방청장은… ●충북 보은 출생(1970년생) ●한국외대 학사 ●미국 오클라호마주립대 소방재난행정학 석사 ●경기대 행정학 박사과정 수료 ●세종시소방본부장 ●전남도소방본부장 ●경기도소방재난본부장 전담 직무대리 ●소방청 차장 ●제8대 소방청장(2026년 8월∼)

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