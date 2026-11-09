美 반도체 반등에도…삼전·SK하닉 '찔끔' 상승 그쳐

삼성전자와 SK하이닉스가 9일 소폭 반등하는데 그쳤다.

한국거래소에 따르면 삼성전자는 이날 전 거래일보다 0.64% 상승한 18만9900원에 거래를 마무리했다. 장중 한때 19만5400원까지 치솟기도 했지만 오후 들어 상승폭을 대부분 반납했다.

SK하이닉스 역시 0.35% 오른 113만6000원에 거래를 마무리했다.

지난 주말 미국 뉴욕증시에서 필라델피아 반도체지수가 4.21% 상승하는 등 반도체를 중심으로 강한 반등세가 나타났지만 코스피시장에서는 외국인 매도세가 이어지며 반등이 제한됐다. 젠슨 황 엔비디아 CEO의 불륜스캔들도 불확실성을 높였다.

이경민 대신증권 연구원은 "금융투자의 순매수가 지수 상방 압력으로 작용했으나, 외국인이 순매도 지속하는 가운데, 상승 탄력은 제한적이었다"며 "젠슨 황 엔비디아 CEO가 중국 정보기관과 연계된 것으로 의심받는 메가스피드 전 임원 앨리스 황과의 불륜을 인정한 가운데 스캔들이 새로운 불확실성 요인으로 부각됐다"고 설명했다.

<뉴시스>

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