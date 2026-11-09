“왕따 같은 존재였다”…‘나는 솔로’ 34기 영자 학창 시절 주장글 논란

ENA·SBS Plus 예능 프로그램 ‘나는 SOLO’ 화면 캡처

ENA·SBS Plus 예능 프로그램 ‘나는 SOLO’ 34기 출연자 영자의 학창 시절을 언급한 동창생 추정 인물의 글이 온라인에서 확산하고 있다.

최근 한 온라인 커뮤니티에는 ‘내 고딩 동창이 나솔에 나온 것 같다’라는 제목의 글이 올라왔다.

작성자 A씨는 방송에 출연한 34기 영자를 보고 과거 고등학교 시절 같은 반이었던 친구가 떠올랐다고 주장했다. 처음에는 단순히 닮은 사람이라고 생각했지만, 웃는 모습이 과거 기억 속 친구와 똑같아 알아봤다는 설명이다.

A씨는 영자의 학창 시절에 대해 공부를 상당히 잘했던 친구로 기억한다며 전교 1등을 했던 것으로 알고 있다고 밝혔다. 방송에서 공개된 나이와 고향, 학업 관련 정보 등을 근거로 동창이 맞는 것 같다고 추측하기도 했다.

특히 A씨는 영자가 당시 친구들과 잘 어울리지 않고 공부에만 집중하는 학생이었다고 주장했다. 그는 “쉬는 시간에도 친구들이랑 어울리지 않고 앉아서 공부만 하던 애였다. 사회생활이 좀 걱정될 정도였다”고 회상했다.

이어 “친구 한 명도 없는 사실상 왕따 같은 존재였다”며 “하루 종일 말 한마디 안 하다가 자기 친구랑 마주치면 활짝 웃었다”고 적었다. 방송에서 화제가 된 영자의 특유의 웃는 모습이 학창 시절에도 인상적이었다는 설명이다.

A씨는 당시 영자가 교우 관계에서 소외돼 있었다고도 주장했다. 고등학교 2학기 후반 비슷한 처지의 친구와 가까워졌다는 이야기를 전하면서 “모두가 암묵적으로 영자를 투명인간 취급했다”고 덧붙였다.

그러면서 방송 출연에 대한 놀라움도 드러냈다. A씨는 “무슨 자신감으로 이런 데 나오게 된 건지 모르겠다. 인기 하나도 없는 스타일이었는데 출연한 게 너무 놀랍다”며 영자가 이성에게 호감을 얻을 것으로 기대하는 모습이 의아하다는 취지의 발언을 남겼다.

하지만 해당 글을 접한 누리꾼들의 반응은 엇갈렸다. 특히 영자가 학창 시절 친구들과 어울리지 않고 공부에 집중했다는 사실만으로 부정적인 평가를 받는 것은 적절하지 않다는 지적이 이어졌다.

누리꾼들은 “학창 시절 왕따인 게 죄인가. 학교폭력을 하는 게 죄지”, “영자가 누구에게 피해를 준 것도 없는데”, “혼자 공부만 한 게 무슨 잘못이냐”, “글쓴이에게 피해를 준 것도 없는데 굳이 이런 글을 올리는 이유를 모르겠다” 등의 반응을 보였다.

일부는 오히려 영자의 과거를 부정적으로 묘사한 글쓴이의 시각을 문제 삼았다. 영자가 다른 사람에게 피해를 줬다는 구체적인 내용은 제시되지 않은 채 교우 관계가 원만하지 않았다는 이유로 비하하는 듯한 표현을 사용한 것은 부적절하다는 것이다.

이후 A씨는 추가 글을 통해 자신은 영자에게 관심이 없었을 뿐 학교폭력을 가한 것은 아니라는 취지로 해명한 것으로 전해졌다.

한편 34기 영자는 1994년생으로, 한방내과 전문의 경력 6년 차의 한의사다. ‘나는 SOLO’에 출연해 영철과 영호에게 호감을 표현하며 시청자들의 관심을 받았다. 특유의 순박한 분위기와 개성 있는 스타일링으로도 화제를 모았다.

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