HD한국조선해양, LNG선 2척 6629억원 수주…연간 목표 93% 달성

HD한국조선해양이 액화천연가스(LNG) 운반선 2척을 추가 수주하면서 올해 연간 수주 목표 달성률을 93%까지 끌어올렸다.

HD한국조선해양은 9일 아프리카 소재 선사와 총 6629억원 규모의 LNG 운반선 2척에 대한 건조 계약을 체결했다고 공시했다.

HD한국조선해양 액화석유가스(LPG) 운반선. 연합뉴스

이번에 계약된 선박은 HD현대중공업에서 건조되며 2029년 하반기까지 선주사에 인도될 예정이다. 이번 계약으로 HD한국조선해양의 올해 누적 수주 실적은 195척, 216억9000만달러로 들었다. 연간 수주 목표인 233억1000만달러의 93.1%에 해당한다. 목표 달성까지 남은 금액은 16억2000만달러다.

선종별 수주 실적은 LNG 운반선 19척, 컨테이너선 38척, LPG·암모니아·액화이산화탄소 운반선 62척, 원유운반선 11척, 석유화학제품운반선(PC선) 59척 등이다. 자동차운반선(PCTC선)과 로로(RORO)선도 각각 2척씩 수주했다.

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