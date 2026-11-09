원·달러 환율, 9.5원 내린 1347.1원 마감

미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인상 기대가 커진 가운데 원·달러 환율이 1340원대 후반에서 장을 마쳤다.

9일 서울 외환시장에 따르면 이날 원·달러 환율은 9.5원 내린 1347.1원으로 거래를 마무리했다.

주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 오후 3시30분 102.09로 전거래일(102.30)보다 하락했다.

10월 미국 일자리가 예상을 뛰어넘는 증가세를 보이며 연준의 금리 인상 기대가 높아졌지만 지난주 '블루웨이브'로 인한 하락세가 되돌려지며 하락 마감한 것으로 보인다.

미국 노동부에 따르면 10월 미국 비농업 일자리는 전월과 비교했을 때 16만5000명 증가했다. 시장 예상치의 3배에 가까운 수치다.

수입업체의 달러 추격 매수와 거주자 해외주식 확대 등과 같은 실수요는 환율에 부담이지만, 반도체 수출기업들의 달러 매도 물량은 여전히 환율 상승을 제한하는 요인이다.

환율이 반등하며 수출업체들이 달러 매도와 관련한 판단을 미루는 듯한 모습을 보였지만 1360원대 초반은 1320원대 초중반 박스권에 비해 매력적인 가격대라는 것이 시장의 시각이다.

민경원 우리은행 연구원은 "네고 물량 환전 수요가 월말 단발성 이벤트가 아니라 상시 대기 수요로 전환되며 추가적인 환율 반등 여부를 기다리지 않고 적극적인 매도 대응에 나설 것으로 기대한다"고 했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지