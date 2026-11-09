차은우, 내년 1월 전역 앞두고 포착…군복 차림에도 여전한 조각 미모

사진=온라인 소셜미디어 캡처

그룹 아스트로 멤버 겸 배우 차은우가 군 복무 중 휴가를 나온 모습이 잇따라 포착돼 화제를 모으고 있다.

최근 온라인 커뮤니티와 SNS 등에는 휴가 중인 차은우를 목격했다는 글과 영상이 연이어 올라왔다.

먼저 지난 5일에는 서울 지하철 4호선에서 차은우를 봤다는 해외 팬의 목격담이 전해졌다. 공개된 영상에는 군복을 입고 모자를 쓴 채 지하철에 탑승한 차은우의 모습이 담겼다. 모자를 깊게 눌러써 얼굴이 상당 부분 가려졌지만, 오뚝한 콧대와 날렵한 턱선 등 뚜렷한 이목구비가 눈길을 끌었다.

당시 함께 있던 지인이 차은우를 알아봤다는 일화도 전해졌다. 목격자는 지인에게 “진짜 차은우 닮았다”고 말했고, 지인은 “닮은 게 아니라 진짜 차은우”라고 답한 것으로 알려졌다.

이어 지난 8일에는 서울 청담동의 한 한우 전문점에서도 차은우를 목격했다는 글이 중국 SNS에 올라왔다.

작성자는 차은우가 맞은편 프라이빗 룸에서 걸어 나오는 모습을 봤다며 “진짜 너무 잘생겼다”고 감탄했다. 사진을 찍으려 했지만 이미 지나간 뒤였다는 아쉬움도 덧붙였다.

군 복무 중에도 변함없는 비주얼을 자랑하는 차은우의 근황이 전해지자 국내외 팬들의 관심도 이어지고 있다.

한편 차은우는 지난 1월 국세청으로부터 200억 원대 소득세 추징 통보를 받은 사실이 알려지며 탈세 의혹에 휩싸였다. 1인 기획사를 통한 소득 신고와 관련해 논란이 불거진 바 있다.

이후 차은우는 지난 4월 SNS를 통해 납세 논란으로 팬들과 대중에게 실망과 혼란을 안긴 점에 대해 사과했다. 이어 국세청의 절차와 결과를 존중하며 관련 세금을 모두 납부했다고 밝혔다.

현재 육군 군악대에서 복무 중인 차은우는 2027년 1월 27일 전역할 예정이다.

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