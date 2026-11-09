KTL, ‘AI 휴머노이드 안전·보안 기술 세미나’…산·학·연 협력 강화

한국산업기술시험원(KTL)이 인공지능(AI) 휴머노이드 로봇의 산업현장 도입에 필요한 안전성과 보안 기술을 논의하는 뜻깊은 자리를 마련했다.

9일 KTL에 따르면 지난 6일 경기 고양시 킨텍스에서 ‘2026 AI 휴머노이드 안전·보안 기술 세미나’를 성황리에 개최했다.

‘휴머노이드 안전·보안 기술의 현주소’를 주제로 열린 이번 행사에는 로봇 관련 산·학·연·관 관계자 60여명이 참석했다.

2026 AI 휴머노이드 안전·보안 기술 세미나 현장. KTL 제공

이번 세미나는 ‘2026 로보월드’ 연계 행사로, KTL이 참여 중인 ‘AI 휴머노이드 안전성 및 보안 평가 기반구축’ 사업의 일환으로 추진됐다.

올해부터 5년간 진행되는 이 사업은 AI 휴머노이드가 제조·물류·서비스 등 실제 현장에 안전하게 투입될 수 있도록 평가 데이터 인프라와 보안 지원 체계를 구축하는 것을 목표로 한다.

사업은 한국전자기술연구원(KETI)이 주관하며, KTL과 한국로봇융합연구원(KIRO)이 공동 수행한다.

이 세미나에서는 이동혁 KTL 복합형상표준센터장이 사업 추진 방향과 함께 기업 지원을 위한 ‘원스톱 기술지원 플랫폼’ 구축 계획을 발표했다.

KTL은 참여 기관들의 기술지원 서비스를 단일 플랫폼으로 연계해 로봇 기업이 시험·인증부터 해외 진출까지 전 과정을 편리하게 지원받을 수 있는 환경을 만들 구상이다.

이어 김동엽 KETI 책임연구원은 산·학·연 전문가와 수요기업이 참여하는 ‘AI 휴머노이드 안전·보안 협의체’ 운영 방안을 제시했다.

협의체를 통해 현장의 목소리와 요구사항을 수렴하고, 이를 기술 개발과 기업 지원 정책에 적극 반영할 계획이다.

이외에도 전문가 강연 세션에서는 △남창모 로브로스 부대표의 글로벌 휴머노이드 개발 동향 및 기술 과제 △전진우 숭실대학교 교수의 주요국 규제 동향 및 인증제도 대응 전략 △양승윤 유진투자증권 수석연구원의 휴머노이드 도입에 따른 경제적 효과와 투자 전망 발표가 이어졌다.

KTL은 그동안 협동로봇 분야에서 축적해 온 시험인증 역량과 위험성 실증 기반을 바탕으로 이번 사업을 통해 검증 역량을 휴머노이드 영역까지 대폭 확장할 방침이다.

이동혁 KTL 센터장은 “AI 휴머노이드의 산업 현장 안착을 위해서는 객관적인 안전·보안 평가 기반이 필수적”이라며 “현장의 의견을 적극 반영한 지원 플랫폼과 협의체를 통해 국산 AI 휴머노이드의 시장 진입을 선도하겠다”고 강조했다.

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