한국프로축구연맹·HD현대일렉트릭, 베트남 껀터서 유소년 축구교실 성료

한국프로축구연맹(총재 권오갑)과 K리그 공식 에너지 파트너 HD현대일렉트릭이 베트남 남부 지역 어린이들에게 축구를 통한 꿈과 희망을 전했다.

9일 한국프로축구연맹에 따르면 양사는 지난 6일 베트남 껀터시 쯔엉쑤언 초등학교에서 해외 사회공헌 캠페인 ‘HD Football Day x K LEAGUE’를 개최했다. 행사에는 해당 학교 4~5학년 학생 80명이 참여해 축구를 체험하고 기초 기술을 익혔다.

한국프로축구연맹 제공

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참가 학생들은 패스와 드리블, 슈팅, 볼 컨트롤 등 4개 분야로 구성된 축구 클리닉에서 기본기를 배운 뒤 미니 축구 경기를 펼쳤다. 여학생들을 위한 맞춤형 축구 프로그램도 별도로 마련됐다.

이번 행사는 하노이와 호찌민, 꽝찌성에 이어 베트남에서 네 번째로 열렸다. 특히 메콩델타의 중심 도시인 껀터에서 개최된 것은 처음이다. 스포츠 인프라가 상대적으로 부족한 지역 어린이들에게 축구를 직접 경험할 기회를 제공했다는 점에서 의미를 더했다.

양사는 개막식에서 유소년 축구용품과 학교 지원 물품도 전달했다. 해당 물품은 학생들의 체육 활동과 교육 환경 개선에 활용될 예정이다.

‘HD Football Day x K LEAGUE’는 ‘Highlight Your Dream(네 꿈을 밝혀라)’을 슬로건으로 베트남 어린이들이 축구를 통해 재능을 발견하고 꿈을 키울 수 있도록 기획한 사회공헌 프로그램이다. 양사는 앞으로도 베트남 각지에서 유소년 축구 지원 활동을 이어갈 계획이다.

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