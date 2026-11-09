7년 만에 솔로 데뷔 채령 “조바심 없어, 난 ITZY 3번 타자…예지·유나와 다른 매력 보여줄래요”

“스스로 자신감을 불어넣을 때마다 ‘아, 난 있지(ITZY)의 3번 타자야’라고 생각해요.”

그룹 있지의 멤버 채령이 솔로 가수로 데뷔했다. 있지로 무대 위에 오른 지 7년여 만이다.

그룹 있지의 멤버 채령이 데뷔 7년여 만에 솔로 앨범을 발매했다. JYP 엔터테인먼트 제공

채령은 9일 서울 광진구 풀만 앰배서더 서울이스트폴에서 열린 미니 앨범 ‘러브 시크(Lovesick)’ 기자간담회에서 발매 소식을 알렸다. 솔로 데뷔 시점으로만 따지면 다소 늦은 편이다. 같은 있지 멤버 중엔 이미 예지와 유나가 솔로 활동을 펼친 바 있다.

채령은 “회사도, 나도 있지로서 충분히 모습을 보여드린 후 솔로로 모습을 보여드리는 게 늦지 않다고 생각했다”며 “7년 전과 비교해 조금 더 여유가 생겼고, 나만의 (음악) 취향도 예전보다 확실해진 것 같다”며 “있지의 평소 강점이 5인 5색이라고들 하는데, 그만큼 기존 멤버들과 다른 매력을 보여주기 위해 열심히 고민하고 노력했다”고 밝혔다. 자신을 ‘있지의 3번 타자’라고 정의한 채령은 “확실히 솔로로도 매력이 있다, 세 번째로 나온 이유가 있다고 생각해주시면 좋겠다”고 자신했다.

채령은 7년이 조바심이 아닌 자신의 색깔을 만들어 온 시간이라고 했다. 채령은 “솔로 활동 시기가 늦었다고 생각한 적은 없다. 조바심도 들지 않았고, 조금 더 내 매력을 발산하고 싶다는 생각 정도만 들었다. 지금이 적절하다고 생각한다”며 “솔로 앨범이라 내가 좋아하는 스타일의 음악∙안무를 많이 넣었다”고 말했다.

타이틀곡은 앨범과 같은 ‘러브시크’다. 소속사 JYP 엔터테인먼트는 타이틀곡에 대해 “예상치 못한 로맨틱 크러시에 빠지는 두근거림과 달콤한 혼란을 표현했다”며 “머릿속 가득 채운 이를 향한 설렘과 걷잡을 수 없이 사랑에 빠져드는 과정을 사랑스럽고 유쾌하게 노래했다”고 설명했다.

채령은 “사실 상 욕심은 없다”면서도 음반 흥행에 대한 욕심을 드러냈다. 그는 “뮤직비디오 조회 수도 그렇고, 음원 차트에도 꼭 들어가고 싶다. 뭔가 다음을 기대할 법한 부분을 대중께 각인시키고 싶다. 사랑스럽고, 매력 있고 설레는 춤을 많이 넣었다”고 말했다. 또 “이지 리스닝 스타일로 만든 건 음원으로도 잘 되고 싶어서다. 많은 분들이 듣기 편하도록 골랐다”며 “일단 처음에 큰 사랑을 받아야 다음에 평가받을 기회도 있다고 생각했다”고 말했다. 대신 “향후에도 퍼포먼스적으로 발전된 모습, 아티스트다운 모습도 많이 보여드리고 싶다”는 야망도 드러냈다. 채령의 솔로 앨범 ‘러브시크’는 이날 오후 6시 발매된다.

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