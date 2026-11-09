엄마는 WNBA 최초 3점슛, ‘골프 천재’ 아들은 역대 네번째 최연소 PGA 우승

론다 브라운(54)은 미국여자프로농구(WNBA) 원년 멤버로 특이한 기록을 하나 갖고 있다. 그는 WNBA 출범 첫해인 1997년 뉴욕 리버티 소속으로 뛰며 리그 역사상 최초의 3점슛을 성공시켰다. 그의 아들인 2007년생 블레이즈 브라운(미국)이 미국프로골프(PGA) 투어 대회에서 역대 네 번째 최연소 우승 기록을 세우며 화려한 데뷔에 성공했다.

블레이즈 브라운. AP연합뉴스

브라운은 9일 멕시코 로스 카보스의 엘 카르도날 앳 디아만테(파72)에서 열린 월드와이드 테크놀로지 챔피언십(총상금 600만달러) 4라운드에서 버디 10개를 쓸어 담고 보기는 1개로 막아 9타를 줄였다. 최종 합계 23언더파 265타를 적어낸 브라운은 벤 제임스(미국)와 동타를 이뤄 연장전에 돌입했고, 두 번째 홀에서 버디를 잡아내며 정상에 올랐다. 지난해 프로로 전향한 브라운의 첫 우승이다. 우승 상금은 108만달러(약 14억7000만원). 이날 만 19세 5개월 18일을 맞은 브라운은 PGA 투어 역대 최연소 우승 4위 기록을 세웠다. 1위는 1931년 미시간 오픈에서 찰스 콕시스(미국)가 세운 18세 6개월 9일이다.

블레이즈 브라운. PGA 홈페이지 캡처

어머니의 스포츠 DNA를 물려받은 블레이즈 브라운은 2023년 US 아마추어챔피언십 최연소 메달리스트 등 화려한 아마추어 시절을 보낸 선수다. 그는 이미 올해 콘페리 투어 포인트 9위를 거둬 내년 시즌 PGA 투어 카드를 따냈으며, 이번 대회 우승으로 2028년까지 정규 시드를 확보했다.

3라운드까지 선두 제임스에게 7타 뒤진 공동 9위이던 브라운은 9타를 줄이는 맹타를 휘두르며 대역전극에 성공했다. 브라운이 먼저 경기를 마쳤고, 이날 좀처럼 타수를 줄이지 못하던 제임스가 18번 홀(파5) 이글로 극적으로 동타를 만들며 연장전이 성사됐다. 1차 연장전에선 두 선수가 모두 버디로 승부를 가리지 못했고 2차 연장전에서 제임스의 버디 퍼트가 빗나간 반면 브라운은 버디를 낚았다. 이날 8타를 줄이며 통산 2승을 노린 미국 교포 선수 마이클 김(33)은 1타 차로 연장에 합류하지 못하고 3위에 그쳤다.

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