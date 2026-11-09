전북교육청, 교육혁신 14개 전 시군으로 확대

전북교육청이 교육혁신 선도 지역으로 선정된 5개 시군에 대해 지역별 특화 교육사업을 본격 추진하도록 지원한다. 선정되지 않은 9개 시군에는 자체적으로 마련한 혁신 과제를 이어가며 다음 공모에 재도전할 수 있도록 지원을 강화한다. 선정 지역과 미선정 지역의 여건에 맞춰 지원 방식을 달리하면서 도내 14개 시군 전체로 교육혁신을 확산하려는 구상이다.

천호성 전북도교육감은 9일 김제·무주·순창·부안·완주 등 선도 지역 5개 시군 교육장과 공동 기자회견을 열고 이 같은 내용의 지역교육혁신 추진 전략을 발표했다.

천호성 전북도교육감(가운데)이 9일 김제·무주·순창·부안·완주 등 선도 지역 5개 시군 교육장과 공동 기자회견을 열고 지역교육혁신 추진 전략을 발표하고 있다. 전북도교육청 제공

앞서 교육부가 발표한 2027년도 교육혁신 선도 지역 지정 결과 전북에서는 김제·무주·순창·부안 등 1유형 4곳과 완주 2유형 1곳이 선정됐다. 도내 14개 시군이 모두 공모에 참여해 목표했던 5곳을 확보했으며, 지정률은 35.7%로 전국 평균(33.1%)보다 2.6%포인트 높다.

선정된 5개 지역은 지역당 연간 최대 20억원씩 최장 5년간 총 500억원 규모의 국비를 지원받을 수 있는 기반을 마련했다. 김제는 소규모 학교 통합과 초·중 통합학교 신설, 다언어교육센터 운영 등을 추진한다. 무주는 거점학교 육성과 마을교육 연계 12년 교육체계를 마련하고, 순창은 학교 통합과 온마을교육지원센터를 중심으로 한 교육 생태계 조성에 나선다. 부안은 초·중 통합교육과 고교 공동 교육과정을 운영하고, 완주는 소규모 학교 공동 교육과정과 돌봄·다문화 교육을 강화한다.

반면, 미선정 9개 시군에는 공모 준비 과정에서 마련한 사업을 중단하지 않도록 자체 재정 지원을 늘린다. 우선 교육장 특별교육재정지원 예산을 2배로 증액해 지역별 운영 기획서의 핵심 사업을 추진하도록 돕는다. 추가경정예산을 통해 시급하고 실행 가능한 과제를 지원하고, 지역 특화사업 발굴과 지역교육혁신협의체 운영을 위한 사업비 3억원가량을 새로 반영할 계획이다.

미선정 지역의 다음 공모 도전도 뒷받침한다. 공모 평가 결과를 분석해 지역별 맞춤형 컨설팅을 제공하고, 교육청과 지자체가 공동 투자하는 마을교육생태계 활성화 사업 예산도 올해 66억원에서 내년에는 70억원으로 늘려 학교와 지역사회의 협력을 강화한다.

전북교육청은 연말까지 선정 지역의 운영계획을 구체화하고 내년 1월부터 사업을 본격 추진한다. 교육지원청과 지자체, 학교, 지역사회가 참여하는 협력체계를 구축하고 교육지원청의 권한과 책임도 확대할 방침이다.

천호성 전북도교육감은 “선정된 5개 지역은 지역 교육혁신의 선도 모델로 육성하고, 선정되지 않은 9개 지역도 준비해 온 교육혁신 과제를 멈추지 않도록 적극 지원할 계획”이라며 “임기 내 14개 시군 전체가 교육혁신 선도 지역으로 지정되도록 노력할 것”이라고 말했다.

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