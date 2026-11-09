FA 최대어 ‘TOP2’ 구자욱-원태인의 유쾌한 꺼드럭! “우승만 하라고 하셨으니 이젠 좋은 계약서 기다릴게요. LG는 롤렉스도 주던데...”

[대구=남정훈 기자]“우승만 하라고 하셨으니 이제 좋은 계약서를 들고 오시지 않을까요?”

삼성의 12년 만의 한국시리즈 우승으로 막을 내린 KBO리그. 이제 팬들의 관심은 스토브리그에 쏠린다. 한국시리즈 종료일(8일)로부터 5일 뒤인 13일부터 개막하는 자유계약선수(FA) 시장에서는 삼성의 투타 핵심인 원태인(26)과 구자욱(33)이 다른 FA들과는 비교를 불허하는 ‘TOP2’ 최대어로 꼽힌다.

8일 대구 수성구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 KBO 포스트시즌 한국시리즈 5차전 KT 위즈와 삼성 라이온즈 경기, 12-1로 승리를 거둬 우승을 차지한 삼성 구자욱과 원태인이 그라운드를 돌며 포즈를 취하고 있다. 뉴시스

구자욱과 원태인은 지난 8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와의 2026 KBO 포스트시즌 한국시리즈 5차전에서 ‘쌍끌이 활약’을 통해 삼성의 12-1 대승을 이끌었다.

2011~2014 통합우승 4연패 이후 삼성의 기나긴 암흑기 속에 함께 성장하며 눈물을 흘려왔던 두 선수는 베테랑 반열에 들어선 뒤에야 생애 첫 한국시리즈 우승의 기쁨을 맛봤다. 구자욱은 5차전 5타수 3안타 1타점 2득점 맹타를 포함해 한국시리즈 5경기에서 타율 0.500(20타수 10안타) 1홈런 6타점을 기록해 한국시리즈 최우수선수(MVP)에 올랐다. 마무리 김재윤의 부상 이탈로 플레이오프부터 한국시리즈 초반까지는 불펜으로 뛰다 5차전에서야 가을야구 들어 첫 선발 등판한 원태인은 5이닝 4피안타 1실점 역투로 승리투수가 됐다.

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광란의 시상식에서 샴페인과 맥주를 흠뻑 뒤집어 쓴 뒤 나란히 수훈선수 인터뷰에 임한 두 선수를 향해선 향후 거취가 가장 화제를 모았다. 100억원 이상은 당연하고 이제 20대 중반에 접어든 원태인은 200억원 이상의 초대형 계약도 예상된다.

FA에 대한 질문이 나오자 구자욱은 “원태인 선수가 먼저 얘기하겠습니다”라며 동생에게 마이크를 넘겼다. 웃으며 마이크를 잡은 원태인은 “포스트시즌 시작 전에 (유정근) 사장님께서 우승만 하라며 돈은 사장님께서 받아오신다고 하셨다. 이제 우승시켜드렸으니 좋은 계약서를 들고와주시지 않을까요?”라고 기대감을 드러냈다.

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2021시즌을 앞두고 맺은 5년 120억원의 비FA 다년계약이 올해로 끝나는 구자욱은 “저는 에인저트가 없어서 혼자 협상해야 한다. 우승만 하면 된다고 하셨으니 기다려봐야겠다”라고 말했다.

삼성의 ‘안방마님’이자 2004년 프로 데뷔 후 23년 만에 생애 첫 한국시리즈 우승을 거머쥔 강민호는 구자욱과 원태인을 향해 “우승 보너스도 많을텐데 돈 욕심은 잠시 접어두고 내년에도 삼성에서 같이 왕조를 이루자”고 당부했다.

이 당부를 들려주자 구자욱은 “구단에서 보너스를 어느 때보다 가장 많이 줄 것이라 하셨으니 믿고 있다. 어느 정도일지 설렌다. LG는 2023년 한국시리즈 우승 때 MVP에게 2억원 정도하는 롤렉스 시계도 줬던데요? 우선 우승 보너스를 받아봐야 알 수 있을 것 같다. 그 후에 협상을 시작하겠다”라며 구단을 향해 선전포고를 날렸다. 마이크를 넘겨받은 원태인도 “이하 동문입니다. 저도 그냥 우승만 하라고 하셨으니 그 말을 믿고 있다. 구단에서 언제 만나자고 할지 궁금하다. 그동안 제가 (강)민호 형 FA 때마다 몸값 올려주는 얘기를 많이했으니 이번엔 민호 형이 저를 위해서 해주시지 않을까 기대한다”며 웃었다.

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원태인은 해외 진출에 대한 가능성도 언급했다. 그동안 미국이나 일본 도전 여부에 대해 확답을 하지 않았던 원태인은 “올 시즌에 워낙 부진한 성적을 내서 여론이 더 안 좋아질까봐 발표를 하진 않았지만, 해외 에이전트도 선임해뒀다”라면서 “포스트시즌 동안 한 경기 한 경기 모든걸 쏟아부었다. 이제는 모든 걸 에이전트에게 일임하고자 한다”라고 말했다. 옆에서 이를 듣던 구자욱은 “이 인터뷰를 보고 있는 해외 에이전트가 계신다면 연락을 달라. 저 역시 미국 무대에 도전하고 싶다”며 농담 섞인 깜짝 발언을 날려 취재진을 웃음바다로 만들었다.

이렇게 우승의 기쁨을 유쾌한 농담으로 풀어내기까지 두 선수는 숱한 시련을 이겨내고 정상의 자리에 올랐다. ‘삼성 왕조’ 몰락의 시작이었던 2015년 한국시리즈 준우승 때 팀의 막내였던 구자욱은 “그때만 해도 우승이 당연한 줄 알았다. 그런데 당연한 건 없었다. 2015년 이후 삼성이 하위권에 머물 때 정말 많이 힘들었고, 열심히 해도 우승 근처에 가지 못할 땐 마음이 무너지는 느낌을 받았다. 10여년을 시련을 겪고 우승을 하니 너무 감격스럽고 당연한 건 없다는 걸 또 한 번 느꼈다. 팬 분들께 너무 오래 기다리게 해서 죄송하다”라고 말했다.

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정규시즌 막판 당한 햄스트링 힘줄 부상으로 가을야구 출전조차 불투명했던 구자욱은 “진단 결과 12주가 나왔을 땐 믿지 않았다. 무조건 뛰겠다는 생각으로 치료에 힘썼다. 트레이너 선생님들께서 물심양면으로 매일매일 정성껏 마사지와 치료를 해주신 덕에 기적적으로 호전되어 출전할 수 있었다”고 고마움을 전했다.

타격은 할 수 있었지만, 수비를 할 수 없었던 구자욱의 좌익수 자리를 대신한 건 1983년생 KBO리그 최고령 최형우였다. 구자욱은 “(최)형우 형이 있어 우승할 수 있었다. 형우 형이 다시 삼성으로 오면서 배우고 느낀 점이 너무 많다. 향후에 어떤 선수처럼 되고 싶느냐는 질문을 받는다면 무조건 형우 형 같은 선배가 되고 싶다고 말하고 싶다. 형우 형에게 ‘사랑하고 고맙고, 수비는 인상적이었다’라고 말을 전하고 싶다”라고 최고참 선배에 대한 애정을 드러냈다.

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2019년 신인 1차 지명으로 삼성에 입단한 원태인은 ‘삼성 왕조를 재건할 주역이 되겠다’는 포부를 드러낸 바 있다. 그 다짐을 이루기까지 딱 8년이 걸렸다. 이번 가을 불펜과 선발을 오가야 했던 원태인은 “불펜을 하다 선발로 뛰려니 진짜 너무 힘들었다. 아픈 건 아닌데, 팔에 모래주머니를 차고 던지는 느낌이었다. 3회쯤 되니 팔이 말을 듣질 않더라. 그때 민오 형께서 ‘가을은 원태인이다’라는 말을 해주셔서 민호 형 미트만 보고 던졌다”라면서 “약속을 늦게 지켜 팬들께 죄송하다. 라이온즈파크에서 우승을 결정짓겠다는 약속을 지켜 기쁘다. 우승이 당연하다고 느끼게 하는 게 진짜 왕조다. 올해가 그 시작이 됐으면 좋겠다”고 야망을 드러냈다.

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