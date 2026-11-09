정태영 현대카드 부회장, 뉴욕현대미술관 명예 이사 선임

정태영 현대카드 부회장이 세계적인 현대미술관인 미국 뉴욕현대미술관(MoMA)의 명예 이사(Honorary Trustee)로 선임됐다.

오른쪽부터 정태영 현대카드 부회장, 크리스토프 셰릭스 뉴욕현대미술관장. 현대카드 제공

현대카드는 9일 정 부회장이 지난 20여 년간 한국과 세계 미술계의 교류를 확대하고 MoMA의 한국 미술 연구 기반을 넓히는 데 기여한 공로를 인정받아 명예 이사로 선임됐다고 밝혔다. 명예 이사는 MoMA 발전에 크게 기여한 인물에게 부여되는 영예로, 미술관의 중장기 발전과 운영 방향 등에 관한 전략적 자문을 맡는다.

정 부회장은 양혜규와 김아영 등 한국 작가들의 MoMA 및 MoMA PS1 개인전을 지원하고, 큐레이터들의 연구·교류를 활성화하는 데 힘써 왔다. MoMA의 소장품과 출판물, 프로그램을 국내에 소개하는 활동도 이어왔다.

크리스토프 셰릭스 MoMA 관장은 “정 부회장은 지난 20년간 한국에서 MoMA의 입지를 확대하는 데 전례 없는 역할을 해왔다”며 “MoMA의 큐레이터와 관람객들이 한국 미술과 작가들을 더욱 깊이 이해하고 교류할 수 있는 길을 열었다”고 평가했다.

정 부회장은 “현대카드는 예술을 지원하는 것이 아니라 오히려 예술로부터 지원받고 있다”며 예술이 기업의 창의성과 혁신을 이끄는 원천이라는 점을 강조했다.

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