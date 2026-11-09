안동병원, 심평원 만성폐쇄성폐질환 평가 1등급 획득

경북 북부 권역 거점 의료기관인 안동의료재단 안동병원이 건강보험심사평가원의 만성폐쇄성폐질환 적정성 평가에서 최고 등급인 1등급을 받았다.

9일 안동병원에 따르면 건강보험심사평가원은 만성폐쇄성폐질환 환자관리의 질 향상과 질병 악화 및 입원을 예방하고자 2014년부터 적정성 평가를 시행한다. 이번 평가는 지난해 만성폐쇄성폐질환(COPD) 환자를 진료한 전국 6452개 의료기관을 대상으로 이뤄졌다.

안동병원 전경. 안동병원 제공

주요 평가지표는 폐기능검사 시행률과 지속방문 환자비율, 흡입기관지확장제 처방 환자비율을 포함한 세개 항목이다. 항목을 종합적으로 검토해 1등급부터 5등급까지 평가한다. 안동병원은 이번 평가에서 최고 등급인 1등급을 획득하며 만성폐쇄성폐질환 환자 관리의 질적 수준을 인정받았다.

만성폐쇄성폐질환은 기도와 폐에 만성적인 염증이 발생해 공기의 흐름이 제한되는 대표적인 만성 호흡기질환이다. 주요 증상으로는 기침과 가래, 호흡곤란 등이 있으며 질환이 진행될수록 폐기능이 저하되고 급성 악화로 이어질 수 있다. 고령층에서 발생 빈도가 높고 증상이 서서히 진행되는 특성이 있어 조기 진단과 정기적인 폐기능검사, 적절한 약물치료 및 지속적인 관리가 중요하다.

강신홍 안동병원 이사장은 “권역 최종치료기관으로서 중증질환에 대한 진료 역량을 강화하고 풍부한 임상경험을 갖춘 우수 의료진을 지속적으로 확보해 권역 주민에게 전문적이고 체계적인 의료서비스를 제공하겠다”고 말했다.

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