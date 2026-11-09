경찰·소방 “수영해 멀리가서 구조 못했다”…제주 우도 50대 익사 사고 책임 공방

제주에서 경찰관과 소방대원이 현장에 출동해 있었음에도 50대 남성이 물에 빠져 숨지는 사고가 발생해 해경이 당시 구조 활동의 적절성 여부를 수사하고 있다.

제주 서귀포해양경찰서는 50대 남성 A씨의 익사 사고와 관련해 당시 현장에 출동했던 경찰관과 소방대원들을 업무상 과실치사 혐의로 입건해 조사하고 있다고 9일 밝혔다.

우도 천진항서 숨진 50대 남성의 유족 측과 법률대리인이 9일 제주도의회 도민카페에서 기자회견을 열어 관련 경찰관 2명과 소방대원 4명에 대한 수사를 촉구하고 있다. 뉴시스

A씨는 지난 9월7일 오후 9시쯤 제주시 우도면 천진항 앞바다에 뛰어들었다가 물에 빠졌으며, 이후 신고를 받고 출동한 해경 연안구조정에 의해 구조되었으나 끝내 숨졌다.

사고 유가족과 변호인은 제주도의회 도민카페에서 기자회견을 열고 “경찰과 소방이 A씨를 제대로 구조하지 않아 사망에 이르게 했다”고 주장했다.

유가족과 변호인에 따르면 지난 9월7일 오후 7시48분쯤 우도 천진항 인근 건물에서 유리창이 깨지는 사건이 발생해 경찰이 출동했다. 경찰은 용의자와 인상착의가 비슷한 사람들을 조사하는 과정에서 A씨에게도 신원을 확인하고자 순찰차를 이용해 다가갔다. 이후 폐쇄회로(CC)TV에는 같은 날 오후 9시쯤 A씨가 항내를 도보로 이동하다 방파제에 올라 바다에 뛰어드는 모습이 담긴 것으로 알려졌다.

경찰의 신고를 받은 소방은 오후 9시7분쯤 현장에 출동했고, 10분 뒤 도착한 해경 연안구조정은 오후 9시30분쯤 A씨를 구조했다. 당시 A씨는 호흡과 맥박이 없는 상태였으며, 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.

제주 서귀포해양경찰서 전경. 해경 제공

유가족은 당시 현장에 경찰관 2명과 소방관 4명이 있었고, 펌프차와 구급차에는 구명환, 수난구조용 튜브, 구명조끼, 드로우백 등 충분한 구조 장비가 실려 있었다고 설명했다. 이어 “구조용품이 충분히 있었음에도 거리와 날씨를 이유로 현장에 있던 경찰과 소방은 그 시간 동안 최소한의 구조 조치도 하지 않았다”고 비판했다.

또한 “구조용 슈트가 있었으나 입수하지 않았고, 구조대가 도착했을 때는 아버지의 위치도 놓쳐 수색에 10분가량을 허비하게 했다”며 “골든타임이 포함된 15분 동안 ‘구조대가 도착할 예정’이라는 이유로 위험에 놓인 익수자에게 최소한의 구조 활동도 하지 않은 점을 도저히 이해할 수 없다”고 호소했다. 유가족은 사고 이후 관계기관의 설명이 엇갈리고, 사고 경위와 자료 공개 요청에도 충분한 답변을 받지 못했다고 덧붙였다.

이에 대해 경찰은 “당시 순찰차에서 구명환과 구명 로프를 꺼내 연결한 뒤 사용하려 했으나, A씨가 수영을 하며 멀리 가버려 실제 사용하지 못했다”고 해명했다.

이어 “A씨가 스스로 바다에 뛰어든 후 경찰관과 주민들이 바다에서 나오도록 수차례 설득했음에도, 수영해 먼바다로 가버려 구조 조치가 어려웠다”고 설명했다. 또한 “인근 도항선 내부에 구조장비가 적재돼 있다는 지적에 대해선, 당시 우도 도항선은 이미 운항을 마친 상태였고 피해자가 도항선에서 너무 멀리 떨어져 있어 장비를 사용할 수 없었다”고 덧붙였다.

경찰은 “이번 사건과 관련해 유가족분들께 깊은 애도와 위로의 말씀을 전한다”고 밝혔다.

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