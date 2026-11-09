제주관광공사 문성종 신임 사장 “제주관광 신뢰 회복”

문성종 신임 제주관광공사 사장이 제주관광 신뢰를 회복하고 체류형 관광과 웰니스(신체·정신적으로 건강한 삶을 적극적으로 관리·실천하는 삶) 대전환을 예고했다.

제주관광공사는 9일 제주웰컴센터에서 공사 임직원 등이 참석한 가운데 제7대 문성종 사장의 취임식을 개최했다.

위성곤 제주도지사가 9일 도청 탐라홀에서 문성종 신임 제주관광공사 사장(오른쪽)에게 임명장을 전달하고 기념 촬영하고 있다. 제주도 제공

문 사장은 지난 5일 제주도의회 문화관광체육위원회 인사청문회를 거쳐, 9일 위성곤 제주도지사로부터 임명장을 받았다.

임기는 2029년 11월 8일까지 3년이다.

문 사장은 취임사를 통해 “2007년 공사 설립추진위원으로 공사의 태동을 함께했고, 비상임이사로 공사의 경영에 참여해 왔다”며 “지난 30여 년 동안 강의실과 관광 현장에서 쌓아 온 경험과 열정을 제주관광의 재도약이라는 마지막 목표에 온전히 바치겠다”고 포부를 밝혔다.

문 사장은 “지금 제주관광은 신뢰 회복이 시급하고, 공사 역시 재무적 어려움에 직면해 있다”며 “이 위기를 공사의 역할을 새롭게 세우는 기회로 삼겠다”고 말했다.

이어 ‘관광의 궁극적인 목적은 도민의 행복’이라는 신념을 바탕으로 △제주관광 신뢰 회복 △관광 소비 중심으로의 전환 △체류형 관광 확대 △포용적 관광환경 조성과 미래 성장 기반 마련 등 네 가지를 경영의 기본방향으로 제시했다.

그는 제주관광 신뢰 회복과 관련해 “AI(인공지능) 기술로 관광객 맞춤 여행을 제안하고, 합리적인 가격과 좋은 서비스를 제공하는 사업자를 발굴·홍보하겠다”며 “제주와의 약속 캠페인도 세계로 넓혀 제주의 청정 가치를 알리겠다”고 강조했다.

관광 소비 중심으로의 전환과 관련해서는 “관광객 수가 아니라 얼마나 오래 머물고 지역에 무엇을 남겼는가를 기준으로 삼겠다”며 “제주의 산업과 관광을 융복합하고, 주민이 주도하는 지역관광조직을 키워 그 혜택이 주민에게 돌아가도록 하겠다”고 설명했다.

체류형 관광 확대와 관련해서는 “제주의 자연과 문화, 마을과 미식을 제주만의 J-콘텐츠로 키우고, 야간관광과 J-미식벨트, 웰니스 관광으로 머무는 제주를 만들겠다”고 밝혔다.

아울러 포용적 관광환경 조성과 미래 성장 기반 마련과 관련해서는 “관광약자와 외국인 관광객의 불편을 해소하겠다”며 “재무 건전성 회복을 최우선 과제로 삼아 공공성과 수익성이 조화를 이루는 공기업으로 성장시키겠다”고 피력했다.

문 사장은 임직원들에게 “직원들의 목소리가 경영에 반영되는 조직, 성과는 공정하게 평가하고 책임은 사장이 지는 조직, 노사가 함께 성장하는 제주관광공사를 만들겠다”고 전했다.

문성종 제주관광공사 사장이 9일 제주웰컴센터에서 취임식을 갖고 임직원들과 기념 촬영하고 있다. 제주관광공사 제공

문 사장은 “청렴과 윤리, 인권 존중을 경영의 근본으로 삼아 도민에게 신뢰받고, 직원들이 자부심을 느끼는 공사를 만들겠다”며 “말이 아닌 실천으로, 약속이 아닌 성과로 증명하는 사장이 되겠다”고 다짐했다.

문 사장은 미국 켄터키대학교에서 학사, 미국 네바다대학교(라스베이거스)에서 호텔경영학 석사, 한양대학교에서 관광학 박사 학위를 취득했다. 1995년부터 제주한라대학교 교수로 재직하며 관광 인재를 길러 왔다. 대통령 직속 정책기획위원회 위원, 제주관광공사 설립추진위원과 비상임이사, 제주도 카지노감독위원회 위원장 등을 역임하며 제주 관광정책과 공기업 경영 현장에서 ‘관광 전문가’의 길을 걸어왔다.

위성곤 지사는 임명장을 전달하며 “관광 분야의 풍부한 경험과 전문성, 폭넓은 인적 교류망을 갖춘 만큼 제주관광공사를 잘 이끌어 줄 것으로 기대한다”며 “도청 관련 실·국과 긴밀히 협력하면서 제주관광의 경쟁력을 높이는 데 힘써 달라”고 당부했다.

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