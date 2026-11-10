“뉴진스 민지 아니야?”…미모의 日 배드민턴 선수에 한국팬 관심 폭발

일본의 한 여자 배드민턴 선수가 한국에서 관심을 모으고 있다. 경기장에서 보여주는 뛰어난 기량에 아이돌을 연상시키는 외모까지 더해지면서 한국 팬들의 시선을 끄는 중이다.

7일(현지시간) 일본 현지 매체들은 다구치 마야(21)의 인터뷰 영상이 한국 사회관계망서비스(SNS)에서 폭발적인 반응을 불러일으키고 있다고 보도했다.

다구치는 지난 4일부터 전남 여수 진남체육관에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 코리아오픈에 출전했다. 일본 대표 선수 와타나베 유타와 혼합복식 조를 이뤄 출전한 그는 1회전에서 인도네시아 조를 2대 0으로 꺾었다. 이어 5일에는 한국의 문인서·현수민 조를 2대 0으로 제압하며 8강에 진출했다. 다만 6일 열린 8강전에서는 중국 조에 1대 2로 패해 대회를 마쳤다.

다구치 마야 사회관계망서비스(SNS) 캡처

경기 외적인 관심도 이어졌다. 한국 스포츠 전문 채널 SPOTV와 배드민턴 관련 매체가 다구치의 인터뷰 영상을 공개하자 온라인에서 반응이 잇따랐다. 한국 팬들은 “너무 귀엽다”, “배드민턴도 잘하고 예쁘다”, “선수가 아니라 아이돌인 줄 알았다” 등의 댓글을 남겼다.

다구치는 한국 걸그룹 뉴진스의 민지나 하니를 닮았다는 평가를 받으며 이전부터 한국 온라인 커뮤니티와 SNS에서 화제가 된 바 있다. 이번 코리아오픈 인터뷰에서 그는 “한국 아이돌을 닮았다는 이야기를 들은 적이 있느냐”는 질문에 “닮았는지는 잘 모르겠지만 기쁘다”고 답했다. 좋아하는 한국 음식으로 불고기를 꼽기도 했다.

2005년 10월생인 다구치는 일본 ACT SAIKYO 소속으로, 2023년 세계주니어선수권대회 여자복식에서 금메달을 획득했다. 2024년부터는 올림픽 동메달리스트인 와타나베 유타와 혼합복식 호흡을 맞추고 있다. 두 선수는 국제대회에서 우승을 거두며 경쟁력을 입증했다.

또한 다구치는 2026 아이치·나고야 아시안게임에서도 일본 여자 단체전 은메달 획득에 힘을 보탰다.

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