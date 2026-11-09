삼계탕 한 그릇에서 가사 지원까지… 이웃의 식탁과 일상을 돌보다 [가정연합, 70년의 발자취를 넘어 이웃과 함께]

지난 8월 15일 부산 사상구 북부산가정교회에서는 말복을 맞아 지역 주민들을 위한 삼계탕 나눔 행사가 열렸다. ‘온기손길 나눔봉사단’이 무더운 여름을 건강하게 보내길 바라는 마음으로 준비한 자리였다.

정성껏 마련한 식사를 나눈 뒤에는 초청 가수와 함께하는 노래교실이 이어졌다. 처음에는 어색해하던 주민들도 익숙한 노래를 따라 부르며 어울렸다. 봉사자들은 참석자들에게 구포국수 선물세트도 전달했다. 주민들은 “너무 즐거웠다”, “다음에도 꼭 불러 달라”며 감사의 마음을 전했다. 음식과 노래가 어우러진 자리에서 이웃 간의 거리도 한층 가까워졌다.

동울산가정교회 소속 ‘울산동구 효정봉사단’ 봉사자들이 울산 동구의 가사 지원이 필요한 가정을 방문해 청소와 집안일을 돕고 있다.

부산 수영구에서는 어르신들을 위한 빵 나눔이 이어졌다. 남부산가정교회 효정봉사단은 6월 11일 광안노인복지관을 찾아 어르신 100명에게 빵을 전달했다. 봉사단원들은 어르신들의 안부를 살피고 이웃의 정을 나눴다. 빵을 받은 한 어르신은 “출출한 시간에 맛있고 신선한 빵을 선물 받아 기쁘다”며 “이웃을 잊지 않고 찾아와 준 따뜻한 마음에 감사하다”고 말했다. 추석을 앞둔 9월 17일에도 봉사자들이 같은 복지관을 방문해 빵 100개를 전했다.

부산 동구에서는 어르신들의 몸과 마음을 살피는 경로당 방문 봉사가 진행됐다. 부산가정교회 효정봉사단은 10월 20일 범일동 증산경로당을 찾아 어르신들에게 안마와 마사지를 제공했다. 봉사에 앞서 추억의 가요 ‘홍도야 울지마라’의 가사로 노래 제목 맞히기 퀴즈를 진행하고, 함께 손뼉을 치며 노래를 부르는 등 웃음과 정을 나눴다.

울산에서는 봉사자들이 도움이 필요한 가정을 직접 찾아가 집안일을 돕는 활동을 펼치고 있다. 동울산가정교회 사회공헌단인 ‘울산동구 효정봉사단’은 8월 9일 울산 동구의 한부모가정을 방문했다. 봉사단원들은 주방과 화장실을 청소하고 설거지와 생활 쓰레기 정리 등 혼자 감당하기 어려웠던 집안일을 함께 해결했다.

지난 8월 15일 부산 사상구 북부산가정교회에서 열린 ‘온기손길 나눔봉사단’의 삼계탕 나눔 행사에서 지역 주민들이 식사를 함께하며 이웃의 정을 나누고 있다.

봉사단은 지방자치단체의 협조를 받아 도움이 필요한 가정을 파악했다. 9월 20일에도 가사 지원이 필요한 가정을 찾아 청소와 설거지, 빨래 등을 도왔다. 방문에 앞서 전화 상담으로 필요한 도움을 확인하고, 추석 인사도 나눴다.

가사 지원은 식료품을 전달하는 것과는 또 다른 방식의 돌봄이다. 몸이 아프거나 혼자 자녀를 양육하는 등 여러 사정으로 집안일을 감당하기 어려운 이웃에게는 청소와 빨래를 도와주는 손길도 절실하다. 봉사단이 사전에 가정의 형편을 살피고 필요한 도움을 확인하는 이유다.

봉사단은 앞으로 울산 동구와 북구에서 한부모가정이나 질병 등으로 가사에 어려움을 겪는 이웃을 발굴해 월 2회 이상 지원할 계획이다. 지역 관공서와 관련 단체 등과의 협력도 확대할 방침이다.

남부산가정교회 효정봉사단 봉사자들이 부산 수영구 광안노인복지관을 찾아 어르신들에게 빵을 전달하고 기념촬영하고 있다.

삼계탕 한 그릇과 빵 한 봉지, 경로당에서 나눈 노래와 안마, 밀린 집안일을 함께 해결하는 손길은 형태는 달라도 이웃의 일상을 살핀다는 공통점이 있다. 도움을 받는 사람에게는 자신의 형편을 기억하고 다시 찾아주는 이웃이 있다는 사실 자체가 위로가 된다. 작은 만남과 지속적인 관심이 지역사회 돌봄의 의미를 더해간다.

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