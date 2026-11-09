국적과 세대를 넘어 서로를 이해하고 소통… 봉사활동으로 이어져 [가정연합, 70년의 발자취를 넘어 이웃과 함께]

지난 8월 22일 가정연합 부산청년센터에서는 한국 청년과 일본인 여성 봉사자들이 함께하는 제12차 ‘오! 해피데이(Oh! Happy Day)’가 열렸다. 청년과 일본인 여성 봉사자 등 31명이 참석했다.

프로그램은 우리나라의 칠석에 해당하는 일본의 ‘다나바타’ 축제에 쓰이는 전통 종이 장식을 만드는 체험으로 시작됐다. 이어 ‘행복’을 주제로 각자의 삶과 생각을 나누는 소그룹 대화가 진행됐다. 처음에는 낯설어하던 참가자들도 서로의 이야기에 귀를 기울이며 자연스럽게 가까워졌다.

8월 22일 가정연합 부산청년센터에서 청년들이 우리나라의 칠석에 해당하는 일본의 ‘다나바타’ 축제에 쓰이는 전통 종이 장식을 만들고 있다.

일본인 봉사자들은 칠석 문화와 생활풍습을 소개하고 참가자들과 ‘오시즈시(눌러 만든 초밥)’라는 일본 전통 음식을 함께 만들었다. 한국 청년과 일본인 봉사자들이 같은 식탁에서 음식을 만들고 대화하며 서로의 문화를 이해하는 시간이었다.

참가자들은 평소 접하기 어려웠던 일본문화를 직접 체험할 수 있어 좋았다고 소감을 전했다. 한 참가자는 쉽게 꺼내지 못했던 자신의 생각과 마음을 소그룹 대화에서 나눌 수 있었다고 했다. 처음 만난 사람들과 편안하게 이야기하며 마음의 쉼을 얻었다는 반응도 이어졌다. 이러한 만남은 서로 다른 문화적 배경을 이해하고 관계를 넓혀가는 기회가 된다. 청년들에게는 새로운 사람들과 소통하고 자신의 생각을 표현하는 경험이기도 하다. ‘오! 해피데이’는 앞으로 행복과 자기이해, 인간관계, 가족 소통, 진로와 문화이해 등을 주제로 정기적인 교류 프로그램을 운영할 계획이다.

부산 사상구에서는 문화행사와 지역 봉사를 함께 진행하는 활동도 있었다. 북부산가정교회는 9월 20일 추석을 앞두고 ‘평화의 주인공, 한민족 이야기 한마당’을 개최했다. 신도와 지역 주민 등 90명이 참여한 행사에서는 공동체와 평화의 의미를 주제로 한 강연과 노래교실이 진행됐다. 참석자들은 익숙한 노래를 함께 부르며 교류했다.

가정연합 부산청년센터의 문화교류 프로그램 ‘오! 해피데이’에 참여한 한국 청년과 일본인 여성 봉사자들이 서로의 문화와 생각을 나누며 소통하고 있다.

행사 후에는 온기손길 나눔봉사단을 중심으로 부산 사상구 모라동 일대에서 환경정화 활동을 펼쳤다. 교회 안에서 나눈 공동체와 나눔의 의미를 지역사회 봉사로 이어가려는 취지였다.

한 참가자는 “함께할 수 있어 감사했고, 지역사회에 보탬이 되고 싶은 마음으로 봉사했다”고 말했다. 다른 참석자는 “직접 행동하는 것이 중요하다는 생각이 들었고, 그 출발점으로 봉사를 선택해야겠다는 마음이 생겼다”고 전했다.

문화교류의 방식은 다양하다. 한국 청년과 일본인 봉사자들이 음식을 만들며 대화하는 자리도 있고, 지역 주민들이 노래를 함께 부른 뒤 골목 청소에 참여하는 활동도 있다. 서로 다른 배경을 지닌 사람들이 만남을 통해 이해를 넓히고, 그 경험을 이웃을 위한 실천으로 이어가려는 노력이다.

지난 8월 22일 가정연합 부산청년센터에서 열린 제12차 ‘오! 해피데이’에서 한국 청년과 일본인 여성 봉사자들이 일본 전통 음식인 ‘오시즈시(눌러 만든 초밥)’를 함께 만들며 서로의 문화를 이해하고 교류하는 시간을 갖고 있다.

가정연합 부산울산교구의 사회공헌은 버려진 물건에 새로운 쓰임을 더하고, 도움이 필요한 가정의 집안일을 함께하며, 국적과 세대를 넘어 이웃과 관계를 맺는 활동으로 이어지고 있다. 그 과정에서 만나는 주민들의 웃음과 감사 인사는 봉사자들이 다음 활동을 준비하는 힘이 된다. “다음에도 꼭 불러 달라”는 주민의 말처럼, 지역사회에 필요한 것은 한 번의 행사에 그치지 않고 다시 찾아주는 꾸준한 관심일 것이다.

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