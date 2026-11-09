한화에어로스페이스, ‘천무’ 해상 사격시험… 선박 플랫폼으로 확장

한화에어로스페이스가 미국 중형 무인수상정(MUSV) 개발 협력과 관련해 지상 무기체계인 ‘천무’의 해상 사격시험에 나선다.

한화에어로스페이스와 미국 법인 한화디펜스USA(HDUSA)는 이달 중 2차례에 걸쳐 미국 남부 해안에서 선박 위 천무 유도탄 사격시험을 진행한다고 9일 밝혔다.

천무 다연장로켓이 가상표적을 향해 발사되고 있다. 한화에어로스페이스 제공

이같은 시험은 기존 지대지 무기체계인 천무를 해상 선박에서도 운용할 수 있도록 플랫폼을 확장하려는 시도다.

HDUSA는 지난 4월 미국 MUSV 업체 마그넷 디펜스와 ‘H38’ 공동개발을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다.

이에 따라 H38에 컨테이너 탑재 방식의 천무 발사대를 적용하는 방안을 추진하고 있다.

HDUSA는 미국 내 해양방산 사업 확대를 위해 호주 조선·방산업체 오스탈의 미국 법인 오스탈USA 인수도 추진 중이다.

한화에어로스페이스 관계자는 “호주 오스탈의 공시를 통해 확인된 바와 같이 현재 주요 실사는 마쳤으며, 계약의 주요 내용에 대한 협상을 진행 중”이라고 설명했다.

이 관계자는 미국의 방산 수요에 적극 대응해 유무인 함정 패키지는 물론 자주포, 탄약 등 지상방산까지 아우르는 통합솔루션을 구축할 뜻을 밝혔다.

HDUSA는 지난달 선박 건조 관리업체 토트서비스로부터 미 해군·해병대 중형 상륙함(LSM) 1척을 2억6900만달러 규모에 수주했다.

이는 한화가 2024년 미국 필리조선소를 인수한 지 2년 만에 거둔 성과다.

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