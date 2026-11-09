교권 침해 172건인데 법률 상담 ‘0건’…김정대 의원 “대응 체계 갖춰야”

김정대 경북도의원이 경북교육청을 상대로 한 행정사무감사에서 저조한 교권 보호 실적을 질타하며 실효성 있는 현장 대응 체계 마련을 촉구했다.

김 의원은 9일 열린 경북교육청 행정사무감사에서 도내 교육활동 침해 건수가 지난해 113건, 올해 59건으로 총 172건이지만 교원 법률 상담은 한 건도 없었다고 짚었다.

김정대 의원 행정사무감사. 경북도의회 제공

김 의원은 현장 대응 체계 전반에 대해서도 점검했다. 앞서 경북교육청이 지난 7월 교육지원청마다 교권 침해 대응과 피해 교원 지원을 전담하는 기구를 설치하기로 한 것과 관련해 지원청별 실제 활동 인원을 확인했다.

김 의원은 내년부터 조직개편에 따라 교육활동 침해에 대해 팀 단위로 대응하게 되는 것과 관련해서는 “교권 보호는 국 단위라고 잘하고 팀 단위라고 못하는 것이 아니라 교육청이 얼마나 관심과 비중을 두느냐가 중요하다”고 강조했다.

끝으로 김 의원은 “선생님들이 어깨를 펴고 아이들을 보살필 수 있는 실효성 있는 환경을 만들어 달라”고 거듭 당부했다.

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