"행정 돕고 교통약자 이동 도와요"… 충남 아산시, 장애인 사회참여 폭 확대

충남 아산시 장애인일자리 참여자들의 일터가 공공기관과 우체국, 도서관 등 시민의 생활 현장으로 넓어지고 있다. 서류 정리와 우편물 분류부터 교통약자 승·하차 지원까지 직무도 다양해졌다. 소득을 얻는 동시에 지역사회에 필요한 서비스를 제공하며 사회참여의 폭을 넓히고 있다.

9일 아산시에 따르면 올해 장애인일자리사업 참여자는 230명으로, 2022년 197명보다 33명(16.8%) 늘었다. 시는 참여 규모 확대와 함께 개인의 장애 특성과 역량에 맞는 직무·근무처 발굴에 힘을 쏟고 있다.

참여자들은 공공기관에서 서류 정리와 자료 입력, 방문객 안내 등 행정업무를 지원한다. 우체국에서는 우편물 분류를 돕고, 도서관에서는 도서 정리와 이용 안내를 맡는다. 복지시설의 급식 지원과 환경정비도 주요 직무다.

시민의 이동 편의를 돕는 일자리도 있다. 장애인전용주차구역 이용 질서를 지키기 위한 계도 활동을 하고, 교통약자의 승·하차를 지원한다. 장애인일자리가 참여자의 생활 안정을 뒷받침하면서 다른 시민의 편의와 안전에도 기여하는 것이다.

충남 아산시 장애인일자리 참여자들의 일터가 공공기관과 우체국, 도서관 등 시민의 생활 현장으로 넓어지고 있다. 사진은 아산시가 공공시설에 마련한 장애인 일터 근무 모습.

◇시 직영·6개 수행기관 협력…특성에 맞는 직무 연결

사업은 일반형 일자리와 복지일자리로 나눠 운영한다. 시가 직접 운영하는 일반형 일자리는 시청과 행정복지센터 등 공공기관을 중심으로 행정보조와 방문객 안내 등의 직무 경험을 제공한다.

복지일자리는 아산시장애인복지관, 아산종합사회복지관, 충남지체장애인협회 아산시지회, 메종드로제, 파랑새둥지, 아산성심학교 등 6개 수행기관이 맡는다. 각 기관은 참여자의 장애 특성과 업무 수행 역량, 근무 여건을 살펴 적합한 직무와 근무처를 연결한다.

시는 지역 기관들과 협력해 근무처를 넓히고 있다. 일할 수 있는 공간과 업무가 다양해지면 참여자에게 적합한 일자리를 연결할 여지도 커진다. 공공·교육·문화시설 등에서 주민들과 함께 일하며 관계를 맺는 기회도 늘어난다.

지역 도서관에서 도서 정리와 이용 안내를 맡고 있는 참여자 모습.

◇직무교육·현장점검 병행…공공 일자리 경험을 민간으로

안정적인 근무환경을 위한 관리도 병행한다. 참여자에게 직무 적응과 근로윤리, 안전사고 예방 등의 기본교육을 실시하고 수행기관 현장점검을 통해 사업 운영과 근무환경을 살피고 있다.

한국장애인고용공단 충남지사 등 유관기관과의 협력도 강화한다. 공공 일자리에서 쌓은 경험이 민간 고용으로 이어질 수 있도록 연계 기반을 마련한다는 방침이다.

내년도 사업 준비도 시작했다. 시는 사업 공백을 최소화하기 위해 지난달 26일부터 2027년도 참여자 모집 절차에 착수했다. 앞으로 참여자의 특성과 역량에 맞는 직무를 지속적으로 발굴하고 지역 내 다양한 기관과 근무처 확보를 위한 협력을 확대할 계획이다.

오세현 아산시장은 “장애인일자리는 소득을 보장하는 기능을 넘어 장애인이 지역사회에서 자신의 역량을 발휘하고 함께 살아가는 중요한 기반”이라며 “다양한 직무와 근무처를 발굴해 장애인이 일하는 기쁨과 사회참여의 기회를 더 넓혀 나가겠다”고 말했다.

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