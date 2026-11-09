“또 보낼 거야”…장난감이 맺어준 칠곡-라오스 국경 없는 나눔

“진짜 라오스 친구가 가지고 놀고 있네. 너무 기뻐. 또 보낼 거야.”

경북 칠곡군 석적읍의 이준우(7)군이 지난 8일 라오스 친구 쏨차이(6)가 자신이 보낸 악어 장난감을 품에 안고 있는 사진을 보고 어머니에게 한 말이다.

경북 칠곡군 석적읍의 이준우 군이 라오스 친구에게 보낼 악어 장난감을 닦고 있다(왼쪽). 라오스 어린이 쏨차이(6)가 전달받은 악어 장난감을 품에 안고 있다(오른쪽). 칠곡군 제공

이군은 앞서 라오스 친구에게 보낼 악어 장난감을 직접 닦아 기증했다. 쏨차이가 장난감을 품에 안고 있는 모습을 확인한 뒤에는 편지를 쓰기로 하고, 친구들과 함께 장난감도 더 보내기로 했다.

새마을재단 관계자에 따르면 쏨차이도 준우가 보낸 악어 장난감을 애지중지 아끼고 있는 것으로 전해졌다. 서로 만난 적 없는 두 어린이는 악어 장난감 하나로 인연을 맺었다.

칠곡군아이누리장난감도서관에는 라오스 장난감 기증 소식이 언론에 보도된 이후 추가 기증 문의가 이어지고 있다. 장난감도서관은 2024년부터 현재까지 장난감 834점을 라오스에 기증했다.

군은 2021년부터 새마을재단과 함께 라오스에서 해외 새마을 시범마을 사업을 추진하고 있다. 이 사업은 현지 주민들의 생활환경 개선과 자립 기반 조성을 지원하는 국제협력 사업이다. 군은 지난 10월26일 라오스 비엔티안시 빡음구 농사이초등학교에 칠곡 어린이들이 기증한 장난감을 활용해 꿈이음 놀이방을 조성했다. 이를 통해 현지 어린이들에게 놀이공간을 제공하고 어린이 간 교류의 계기를 마련했다.

김명신 칠곡군아이누리장난감도서관장은 “군은 물론 대구와 부산에서도 장난감 기증 문의가 이어지고 있다”며 “한국 어린이들에게는 나눔의 소중함을 일깨우고 라오스 어린이들에게는 꿈과 희망을 전하는 계기가 되고 있다”고 말했다.

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