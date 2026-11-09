[단독] 소방청, 지휘관·대원 대상 교육·훈련 강화…지휘관 대상 ‘산불 교육’ 실시

소방청이 화재 등 재난 현장 지휘관과 대원의 역량을 높이기 위해 교육·훈련 강화에 나선다. 지난달 고(故) 김진석 소방위 순직 사고 재발을 막기 위한 현장 안전 대책의 일환이다. 소방청은 지휘관에 대해선 이달 산불 대응 관련 특별 교육도 실시한다.

최용철 소방청장이 지난 3일 세종 소방청 청사에서 가진 세계일보와 인터뷰에서 “소방대원 안전을 위해 현장에서의 정확한 판단과 충분한 훈련이 중요하다”며 “현장 지휘관의 지휘 역량과 함께 대원의 실화재 훈련을 강화하겠다”고 강조하고 있다. 최 청장의 집무실 책상 위 명패엔 ‘명예·신뢰·헌신’, ‘나는 자랑스러운 대한민국 소방관이다’가 새겨져 있다. 소방청 제공

최용철 소방청장은 지난 3일 세계일보와 인터뷰에서 “현장 지휘관의 상황 판단 및 지휘 역량 강화를 위한 전문 이론·실습 교육을 하는 ‘지휘역량강화센터’를 2030년까지 대구·전남·충북·경기 북부에 만들 것”이라며 “중앙소방학교를 비롯한 기존 10개 센터에선 소방준감(시·도 소방본부장)·소방정(소방서장) 320명, 지휘대장 역할을 맡는 소방령(소방서 과장) 1440명 전원을 대상으로 내년 1분기까지 2주 또는 1주간의 교육을 완료하겠다”고 밝혔다.

소방청은 119안전센터장급인 소방경 6000명에 대해서도 2028년까지 교육을 끝낼 방침이다. 소방정 승진자 대상 교육 기간은 내년부터 4주에서 24주로 6배 늘린다.

최 청장은 이어 “소방대원 안전을 위해 현장에서의 정확한 판단과 충분한 훈련이 중요하다”며 “대원이 실제 화재와 비슷한 환경에서 훈련하는 ‘실화재 훈련’ 대상을 내년 약 2000명에서 6000명으로 확대하고, 화재 출동 경험이 적은 소방관서부터 우선 실시하겠다”고 말했다.

최용철 소방청장. 소방청 제공

이는 2017~2026년 10년간 순직 소방관 35명 중 23명(65.7%)의 경력이 10년 미만인 현실과 무관치 않다. 이와 관련해 최 청장은 “2017∼2021년 소방공무원 2만명이 충원됐는데, 코로나 때 집합 교육을 못 하다 보니 실화재 훈련이 부족했다”고 설명했다.

아울러 소방청은 이달 16∼20일 5일간 소방청 소속 간부, 전국 16개 시·도의 소방본부장과 소방서장 등 1300여명을 상대로 회차를 나눠 하루씩 ‘산불 대응 전국 소방 지휘관 특별 교육’을 진행한다. 내년 4월부터 산불 진압이 소방기본법상 소방 지원 활동에서 소방 활동으로 전환돼 보다 적극적인 대응 체계를 갖추기 위한 차원이다.

이번 교육에선 산불 특성과 진화 전술, 실제 산불 대응 사례를 통한 교훈, 산불이 주거 지역과 도심으로 확산되는 상황에 대비한 대응 전략, 소방력의 효율적 운용, 관계 기관 간 협력 체계 등 현장 지휘관의 역량과 전문성 제고에 중점을 둔다. 최 청장은 “산림청 관계자와 산불 전문가도 강사로 참여한다”며 “저도 교육을 받을 것”이라고 했다.

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