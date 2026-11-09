어르신 피싱 막은 112...“경찰은 돈 찾아오라고 요구하지 않아요”

경찰관을 사칭한 보이스피싱에 속아 현금을 찾아 집에서 대기 중이던 70대 노인이 112상황실의 침착한 대응과 지구대 경찰관의 현장 출동 덕분에 재산을 지켜냈다.

충청북도경찰청(청장 박종섭)은 지난달 27일 70대 여성 A씨의 보이스피싱 피해 전액을 예방했다고 9일 밝혔다. 112치안종합상황실의 신속한 판단과 관할 지구대의 현장 조치 덕분이라는 설명이다.

경찰관을 사칭한 보이스피싱에 속아 현금을 찾아 집에서 대기 중이던 70대 노인이 112상황실의 침착한 대응과 지구대 경찰관의 현장 출동 덕분에 재산을 지켜냈다. 사진은 경찰 로고.

사건 당일 A씨는 경찰관을 자처한 범인의 지시에 따라 은행에서 600만원을 인출한 뒤 집에 보관 중이었다. 그는 “직접 방문하겠다”는 범인의 말을 믿고 기다렸다. 이후 약속 시간이 지나도 아무도 오지 않자 오후 1시10분쯤 112에 확인 전화 겸 신고를 접수했다.

신고를 받은 접수요원은 A씨의 정황 설명을 듣자마자 보이스피싱임을 직감했다. 현금 보관 사실을 확인한 접수요원은 곧바로 최단 시간 출동 단계인 ‘코드1’을 발령했다.

당시 A씨는 범인을 진짜 경찰관으로 신뢰하고 있어 설득이 쉽지 않았다. 이에 접수요원은 “경찰관은 돈을 찾아오라고 요구하지 않는다”는 점을 지속해서 설명하고 불안해하는 A씨를 달랬다. 또 제복을 입은 관할 지구대원 외에는 절대 문을 열어주지 말 것을 당부하며 5분 17초간 통화를 유지해 추가 피해를 차단했다.

신고 7분 만인 오후 1시17분쯤 현장에 도착한 지구대 경찰관은 A씨가 통화한 번호가 피싱 의심 번호임을 확인시켰다. 이어 오후 1시49분쯤 A씨와 동행해 인근 농협에서 인출금을 전액 재입금 조치하고 불안해하는 A씨를 위해 가족과의 영상통화까지 지원했다.

충북경찰청 관계자는 “신고자의 말을 끝까지 차분히 듣고 피싱 수법을 명확히 알린 것이 피해 예방의 첫걸음이었다”며 “앞으로도 작은 범죄 징후도 놓치지 않고 신속히 대응해 도민의 재산을 지키겠다”고 말했다.

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