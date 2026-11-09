국내 성인 남성 70%, 비만인데 “난 살 안 빼도 돼”…여성은 반대

자신이 비만이라는 사실을 인식하지 못하는 비만 성인 3명 중 1명은 체중 관리 노력도 하지 않는 것으로 나타났다. 반면 실제로는 저체중인데도 스스로 비만이라고 생각해 살을 빼려는 사람도 10명 중 4명에 달했다.

질병관리청은 ‘2025 지역사회건강조사’ 자료를 바탕으로 국내 성인의 비만 현황과 관련 건강행태를 분석한 결과를 9일 발표했다. 이번 조사는 전국 만 19세 이상 성인 약 23만명을 대상으로 실시됐다.

분석 결과 비만이면서도 자신을 비만으로 인식하지 않는 사람 가운데 36.0%는 체중을 관리하려는 노력을 하지 않았다. 이들 중 남성이 77.4%로 대부분을 차지했으며, 60대 이상에서 상대적으로 높은 비율을 보였다.

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반대로 저체중인데도 자신을 비만이라고 생각하는 사람 가운데 39.0%는 체중을 줄이려는 노력을 하고 있었다. 이 집단의 80.6%는 여성이었으며, 특히 30~40대에서 이런 경향이 두드러졌다.

전체 성인의 비만율은 35.4%로 집계됐다. 성인 3명 중 1명 이상이 비만인 것이다. 이는 10년 전보다 7.5%포인트 상승한 수치다. 남성 비만율은 42.5%로 여성(22.9%)보다 약 1.9배 높았다. 남성은 40대(53.1%)와 30대(52.1%)에서 비만율이 높았고, 여성은 70대 이상(27.4%)에서 가장 높았다.

비만과 관련된 생활습관도 확인됐다. 근력운동을 하지 않는 사람은 실천하는 사람보다 비만과 관련될 가능성이 1.3배 높았다. 하루 수면시간이 6시간 이하인 경우 1.2배, 아침식사를 거르는 경우와 걷기운동을 하지 않는 경우, 음주하는 경우는 각각 1.1배 높은 관련성을 보였다.

질병관리청은 실제 비만 여부와 주관적인 체형 인식이 일치하지 않으면 체중 감량을 소홀히 하거나 필요하지 않은 다이어트를 하는 등 적절하지 않은 체중 관리로 이어질 수 있다고 지적했다.

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