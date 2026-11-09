中 APEC 임박, 미국산 상품 관세 2개월간 10% 유지

중국은 미국산 수입 상품에 대한 추가 관세를 현행대로 10%로 유지하며 이는 10일 오후 1시 1분부터 2개월간 적용된다고 9일 발표했다.

중 국무원은 이날 관세표준위원회 명의로 양국 정상이 9월 워싱턴 회담에서 도출된 합의 사항을 이행하기 위해 관련 법률 규정 등에 따라 이같은 내용을 공고했다.

따라서 앞으로 2개월간은 24%의 대미 추가 관세율 적용을 계속 유예하고 10%를 유지한다.

추가 관세율은 개별 품목별 관세와는 별개로 일률적으로 추가 부과되는 것으로 지난해 10월 30일 부산에서 합의한 '1년 관세 휴전'이 2개월간 연장되는 의미가 있다.

이같은 조치는 18일과 19일 광둥성 선전에서 아시아태평양경제협력체(APEC)에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 올해 들어 3번째 정상회담을 갖기에 앞서 나왔다.

국무원은 미국측이 여러 차례, 이미 무효 판결을 받은 ‘국제긴급경제권한법(IEEPA)’에 따른 관세를 301 관세로 대체할 의사를 표명한 점을 주목하고 있다고 밝혔다.

따라서 중국측은 미국측의 후속 조치를 계속 면밀히 주시하며 상황에 따라 적시에 관련 관세 보복 조치를 조정할 것이라고 강조했다.

국무원은 이번 추가 관세 유예 조치가 양국 기업간 협력에 상대적으로 안정적이고 예측 가능한 정책 환경을 조성하고 양국 관계도 지속적이고 안정적이며 긍정적으로 발전하는 데 기여할 것이라고 의미를 설명했다.

<뉴시스>

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