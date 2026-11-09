日·베트남 오늘 정상회담…"핵심광물·원자력 협력 등 공동성명 발표"

다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리가 9일 베트남 최고지도자인 또 럼 공산당 서기장과 정상회담을 가지고 핵심 광물 공급망 강화와 원자력 분야 협력 등을 담은 공동성명을 발표할 전망이다.

일본 공영 NHK 등에 따르면 다카이치 총리는 이날 밤 도쿄 미나토구의 영빈관에서 일본을 방문 중인 또 럼 서기장과 정상회담을 가질 예쩡이다.

양국 정상은 회담 성과를 공동성명으로 발표하는 방향으로 조율하고 있다.

공동성명에는 핵심 광물 공급망 강화와 함께 아시아 각국 등에 대한 자금 지원 체계인 'POWERR Asia'를 통한 베트남의 석유 비축 협력 등이 포함될 전망이다.

원자력 분야에서는 소형모듈원자로(SMR)를 염두에 두고 차세대 혁신형 원자로 도입을 위한 협력을 추진할 것으로 보인다.

또한 양국은 자국에서 상대국 국민을 체포하거나 구금했을 경우 영사 통보를 의무화하기 위한 협의를 시작하는 데 합의할 방침이다.

아울러 일본산 포도와 베트남산 감귤류의 상호 수입을 허용하는 방안에도 합의할 전망이다.

이 밖에도 일본의 베트남 해양경찰 역량 강화 지원 등 해양안보 분야에서 협력을 강화하는 데 의견을 모을 것으로 보인다.

<뉴시스>

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