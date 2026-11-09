이란, 또 3명에 사형 집행…"미국·이스라엘 위해 작전 활동"

이란이 지난 1월 반정부 시위 당시 화염병과 총기 등으로 공공시설을 공격한 혐의 등으로 자국민 남성 3명의 사형을 집행했다.



8일(현지시간) 이란 반관영 타스님 통신 등에 따르면 하산 디오반드, 하미드 카제미, 레자 장가네라는 이름의 남성 3명은 수도 테헤란 서쪽 카라지에서 화염병과 수류탄을 던지고 흉기와 총기를 사용했으며, 공공시설에 불을 지른 혐의 등을 받았다.



이들이 파손한 시설에는 변전소도 포함돼 일부 지역에 정전이 발생했다고 통신은 전했다.



이란 대법원은 이들이 "이스라엘 시온주의 정권과 미국, 적대 세력을 위한 작전 활동"에 가담했다며 유죄를 확정했다.



디오반드 주도 아래 소요에 가담한 혐의로 체포된 10명은 징역 5∼10년을 선고받았다.



이란의 사형 집행은 지난 2월 말 미국과 이스라엘이 이란을 공습한 이후 급격히 늘었다고 BBC는 지적했다.



폴커 튀르크 유엔 인권최고대표에 따르면 지난 3월부터 8월 사이 국가안보 관련 혐의로 최소 56명이 처형됐고, 이 가운데 27명이 1월 반정부 시위와 관련된 사건이었다.



이란에서 최근 사형 집행이 급증하는 원인은 미국, 이스라엘과의 전쟁에 따른 이란 정권의 위기감에 있다는 관측이 일반적이다.



급격한 지도부 교체와 안보지형 변화 속에 이슬람 신정체제에 유지하기 위한 통제 강화 필요성이 어느 때보다 부각된다는 얘기다.



이란 체제는 지난 2월 전쟁 발발 때 권력 정점에 있던 최고지도자를 비롯한 지도부 핵심 인사들이 몰살당했다.



미국과 이스라엘은 이 같은 세대교체 혼란기에 이란 국민에 정권을 타도할 절호의 기회가 왔다며 봉기를 부추긴 바 있다.



이란 정권으로서는 겨우 잠재운 반정부시위가 재발할 우려에 계속 민감할 수밖에 없는 상황으로 관측된다.



지난해 12월 생활고에 대한 불만으로 시작된 시위는 올해 1월 대규모 반정부 시위로 번졌다.



이란 당국은 1월 시위를 미국·이스라엘이 조종한 '테러 행위'로 규정하며 3천명이 넘게 사망했다고 집계했다.



해외 인권단체들은 사망자가 훨씬 많을 것으로 추산하며 당시 이란 군경이 비무장 시위대에도 총격을 가했다는 증언을 전하고 있다.



이란 당국의 당시 시위의 배후에 미국이 있다고 주장했다.



도널드 트럼프 미국 대통령을 비롯한 미국 강경파 인사들은 배후설과는 별개로 반정부시위의 확산을 부추기는 발언을 쏟아냈다.



이란은 중국에 이어 세계에서 두 번째로 사형을 많이 집행하는 나라로 꼽힌다.



국제앰네스티에 따르면 이란은 지난해 최소 2천159명을 처형해 1981년 이후 최다를 기록했다. 이 가운데 45명은 국가안보 관련 혐의를 받은 반체제 인사로 추정됐다.

<연합>

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