코스피, '상승 반전' 성공해 5150선 회복…연기금·자사주 매수에 1.9%↑

하락 출발했던 코스피가 낙폭을 모두 회복하고 상승 전환해 5150선을 회복했다.

한국거래소에 따르면 코스피지수는 9일 오전 11시23분 현재 전 거래일보다 1.92% 상승한 5156.63을 나타내고 있다.

기관이 6900억원대, 기타법인이 1700억원대 순매수를 나타내며 지수를 견인 중이다. 반면 외국인은 5900억원대, 개인은 2700억원대 순매도를 나타내고 있다.

삼성전자(3.21%)와 SK하이닉스(4.59%)가 상승폭을 키워가고 있는 가운데 SK스퀘어(2.90%), 삼성바이오로직스(2.37%), 삼성생명(2.13%), KB금융(1.06%), 셀트리온(0.47%) 등도 오름세다.

반면 신한지주(-0.12%), 현대차(-0.18%), 삼성물산(-0.18%), 삼성전기(-0.46%), 기아(-2.09%), LG에너지솔루션(-2.52%), 삼성SDI(-6.62%) 등은 내리고 있다.

코스닥지수도 1.67% 상승한 655.01을 나타내고 있다.

코스닥시장에서 기관이 500억원대, 개인이 400억원대 순매수를 이어가고 있다. 반면 외국인은 1000억원대 순매도 중이다.

강진혁 신한투자증권 연구원은 "코스피가 연기금과 하이닉스 자사주 매입 등 자사주 수급을 기반으로 반등하고 있다"며 "연기금은 역대 순매수 규모 2위를 기록한 후 지속적인 유입을 이어가고 있다"고 설명했다.

<뉴시스>

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