서울 지하철역서 장 본다…지방 농특산물 직거래 장터 운영

서로잇다 로컬마켓 포스터. 서울시

서울 지하철역에서 퇴근길에 지역 농특산물을 구매할 수 있는 직거래장터가 열린다.

강화 새우젓과 홍천 찰옥수수, 공주 밤 등 전국 지방자치단체의 대표 농특산물을 산지 직거래로 만날 수 있다.

서울시는 인천 강화군과 강원 홍천군, 충남 공주시, 경북 의성군·청송군 등 5개 지방자치단체와 함께 ‘서로잇다 로컬마켓’을 운영한다고 9일 밝혔다.

이번 장터는 서울교통공사의 도농상생사업인 ‘서울Pick’과 연계해 지하철역 내 유휴공간에서 진행된다. 지역 농가가 생산한 농특산물을 소비자에게 직접 판매해 중간 유통단계를 줄이고, 농가의 판로 확대와 시민들의 지역 농산물 구매를 돕기 위해 마련됐다.

먼저 9~10일 지하철 5호선 광화문역에서는 5개 지자체의 14개 농가가 참여하는 사전 장터가 열린다. 강화군의 새우젓과 홍천군의 찰옥수수, 공주시의 밤, 의성군의 마늘, 청송군의 사과 등 지역 대표 농특산물을 판매한다.

이후 지하철역별로 지역 특산물을 선보이는 직거래장터가 이어진다.

2호선 구의역에서는 16~18일과 23~25일 강화군의 새우젓과 쌀, 순무 등을 판매한다. 4호선 미아사거리역에서는 같은 기간 공주시의 알밤과 알밤 가공식품을 선보인다. 이어 19~21일과 26~28일에는 홍천군의 찰옥수수와 인삼, 오미자청 등을 판매한다.

23~28일에는 2·6호선 합정역에서 의성군의 마늘과 사과, 샤인머스캣 등을 만날 수 있다. 같은 기간 5호선 아차산역에서는 청송군의 부사와 시나노골드 사과, 사과즙 등을 판매한다.

서울시는 이번 시범 운영 결과를 바탕으로 지하철역뿐 아니라 시민들의 생활권과 가까운 다른 공간에서도 지역 농특산물 직거래장터를 운영하는 방안을 검토할 계획이다.

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