한국공항공사, 삼청동서 공항사진전 열어

한국공항공사가 공항사진전을 열었다.

한국공항공사 서울 종로구 삼청동에서 ‘제2회 스마트폰 공항사진 공모전’ 수상작 전시회를 연다고 9일 밝혔다.

8일 서울 종로구 삼청동 팝업 공항사진전을 찾은 외국인 관람객들이 수상작을 감상하고 있다.

11일까지 열리는 이번 전시회는 공항 밖 도심 관광지에서 열리는 팝업 전시로 공항 이용객을 넘어 일반 시민과 외국인 관광객에게 지역공항의 매력을 알리기 위해 마련됐다.

공사는 지난 6월부터 8월까지 진행한 공모전에 접수된 총 937점의 작품 중 대상부터 입선까지 선정된 수상작 20점을 선보인다. 공항에서의 다양한 경험과 추억을 사진으로 소개한다.

전시장에는 전국 14개 공항과 주변 관광지를 소개하는 전시물을 설치하고, 관람객이 공항에 대한 생각을 공유할 수 있는 참여 공간도 마련됐다. 특히 국내외 관광객이 많이 찾는 삼청동의 특성을 고려해 전시 안내는 외국인 관람객을 위해 국문과 영문으로 함께 제공한다.

8일 서울 종로구 삼청동에서 열리고 있는 공항사진전을 찾은 관람객들이 현장 이벤트에 참여하고 있다.

이와 함께 관람객을 위한 포토부스와 다양한 경품 이벤트도 운영한다. 현장에서 진행되는‘행운의 뽑기’에서는 공항블록, 여행용 파우치 등을 증정하고, 인스타그램에 전시회 방문을 인증한 관람객에게는 추첨을 통해 네이버페이 포인트 등을 제공한다.

공사는 삼청동 전시에 이어 17일부터 30일까지 김해공항 국내선 여객청사 3층 중앙홀에서 수상작 20점을 전시할 계획이다.

김원준 한국공항공사 사장은 “이번 전시회는 공항을 벗어나 국민의 일상 속으로 직접 찾아가는 새로운 시도이며, 더 많은 국민이 지역공항의 매력을 발견하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

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